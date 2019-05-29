У Києві малолітки влаштували полювання на школярів: як захистити своїх дітей

Відбирають гроші і погрожують ножем. OBOZREVATEL повідомляв, як у Києві на Русанівці "прописалася" банда 12-річних школярів. На жаль, подібні приклади є в багатьох містах України. Про те, як захистити своїх дітей від нападів – у нашому матеріалі.

Начальник управління ювенальної превенції Нацполіції Лариса Зуб радить батькам одразу ж звертатися в поліцію. Правоохоронці спілкуються з потерпілим дітьми, після чого судмедекспертиза встановлює ступінь нанесення тілесних ушкоджень (якщо такі були).

"Потім встановлюються діти, які вчинили напад, після чого на їхніх батьків складається протокол за ст. 184 Кодексу України про адміністративні правопорушення (неналежне виконання батьківських обов'язків)", – зазначила вона OBOZREVATEL.

Санкція статті передбачає до 5100 грн штрафу.

Грабежі і розбої серед дітей - не рідкість

За словами Лариси Зуб, якщо дитина-хуліган раніше потрапляла в поле зору поліції або перебуває на обліку, то протягом року вона буде перебувати під постійним наглядом правоохоронців.

У разі, якщо батьки малолітки-злочинця ведуть асоціальний спосіб життя (алкоголь, наркотики), дитину з такої сім'ї можуть вилучити. Якщо мати з батьком не виправляться, суд позбавить їх батьківських прав.

Додамо, що кримінальна відповідальність в Україні настає з 16 років.

З 14 років підлітка можуть залучити лише за тяжкий злочин. Якщо злочинець молодший віком – суд віддає його на поруки батьків і не важливо, наскільки тяжкий злочин школяр вчинив.

Багато школярів самостверджуються за рахунок приниження однолітків

Батьківська відповідь

Якщо постраждалих від нападів школярів кілька, в поліції радять їхнім батькам об'єднатися і написати колективне звернення в районне і міське управління поліції. В такому випадку його швидше поставлять на контроль.

Деякі тата і мами, в соцмережах також радять батькам поговорити з малолітніми злочинцями.

"Потрібно зібратися і спробувати виключити угруповання з території, при цьому не порушувати законодавство. Підлітки все одно зберуться у свою зграю, але будуть це робити в іншому місці", – поділилися своїм досвідом батьки.

Кримінальна відповідальність в Україні настає після 16 років

Що штовхає підлітків на кримінал?

На думку психологів-криміналістів, на відміну від дорослих, діти не усвідомлюють повною мірою, що таке політика і закони. Зате вони прекрасно вбирають у себе всі негативні процеси суспільства, які сприймають як щось нове, екстремальне.

"Тому крадіжки і грабежі здійснюються дітьми в основному не з кримінально-меркантильних міркувань. Це спосіб показати і виправдати всі ті процеси, які сьогодні існують у нашому суспільстві", – вважають експерти.

Серед школярів зустрічаються і досвідчені злочинці

За словами психолога-консультанта, викладача Національного педагогічного університету ім. Драгоманова Ілони Рашковської, підлітковий вік характеризується бажанням виділитися і самоствердитися на тлі однолітків, при цьому самі діти не знають, як це зробити.

"У результаті виникає безліч ситуацій, коли підлітки самовиражаються не знаннями, а за допомогою фізичного впливу на слабшого", – зазначила вона.

У поліції не виключають, що найближчим часом в Україні очікується сезонне зростання дитячої злочинності. "Настали літні канікули, багатьом дітям нема чим зайнятися, тому частина з них напевно будуть шукати розваги в порушенні законодавства", – вважають силовики.

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