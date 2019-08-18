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Шкіра посиніла: на Рівненщині немовля отруїлося нітратами з води

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У Рівненській області одномісячна дитина отруїлася нітратами, імовірно, з води в колодязі.

Її використовували для приготування дитячої суміші, пише ТСН. Інтоксикація була настільки сильною, що дитину відправили в реанімацію (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

У день отруєння за малюком Максимом доглядала його тітка. За її словами, вона скип'ятила взяту в колодязі воду, купила дорогу суміш та погодувала дитину. Після цього у племінника почала синіти шкіра.

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Жінка зразу звернулася до лікарів. Медики виявили в організмі дитини перевищення нітратів у 12 разів.

Колодязь

Колодязь

Скріншот ТСН

"Дуже велика концентрація. Це відбувається через нераціональне використання пестицидів і добрив, які збираються в землі і потрапляють у воду", – пояснила заввідділу Рівненського лабораторного центру Наталія Седляр.

Відзначається також, що в селищі відключили центральну подачу води, тому альтернативи криниці не було. Медики ж порекомендували для дітей використовувати воду, куплену в аптеці.

Як писав OBOZREVATEL, в літньому таборі "Салют" в курортному селі Коблево Миколаївської області отруїлися більше 40 дітей.

Всі вони 30 червня поскаржилися на нудоту, запаморочення і високу температуру.

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