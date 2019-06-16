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"Шкідлива брехня": Зеленського звинуватили в деморалізації армії

14.7тЧитати матеріал російською

Заява президента України Володимира Зеленського про те, що Росія втратила контроль над найманцями на Донбасі, є "небезпечною маніпуляцією" і "шкідливою брехнею".

Про це заявив в ефірі ObozTV ветеран АТО і волонтер Мирослав Гай. Він розповів, що бійці на фронті негативно поставилися до слів глави держави, і подібні заяви "деморалізують армію".

"Це небезпечна маніпуляція. Не знаю, звідки наш новий президент Зеленський отримує інформацію, але для інформування громадян пояснюю: на окупованих територіях воюють проти України регулярні та іррегулярні підрозділи РФ", – зазначив волонтер.

"У всіх іррегулярних формуваннях (так званих приватних військових компаніях) командири роти, батальйону і вище – це російські офіцери, які служать у збройних силах РФ або проходять там перепідготовку", – наголосив він.

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За словами Гая, на Донбасі ще з 2014 року "немає жодних бандформувань", вони всі зараз підпорядковані єдиному військовому керівництву в Росії.

"Ці підрозділи оперують такими озброєннями, з якими неможливо працювати без вищої або спеціальної освіти військового університету. Це РЕБи (засоби радіоелектронної боротьби. – Ред.), РЕРи (радіоелектронна розвідка. – Ред.), безпілотники за сотні і сотні тисяч доларів", – уточнив ветеран АТО.

"Тому, коли ми говоримо про те, що Росія "втратила контроль" – це не просто брехня, це шкідлива брехня", – акцентував він увагу.

На його думку, такими заявами з Росії знімається відповідальність за агресію і ті військові злочини, які вона досі коїть на українській території.

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Також Гай розкритикував скандальну заяву прес-секретаря президента Юлії Мендель, яка сказала, що українські військові нібито "піддаються на провокації" і стріляють по школах, садочках та інших цивільних об'єктах.

"По-перше, я хочу запитати, а що роблять садочки з дітками в зоні бойових дій? Чому вони досі не евакуйовані? Але ми ж знаємо, що російські найманці часто займають школи або лікарні, які вже не працюють, не функціонують. Виганяють звідти всіх і там роблять свій штаб або командно-спостережний пункт. Маскують там техніку. А потім показують вивіску "Школа" і кажуть, мовляв, українці обстріляли", – пояснив він.

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Волонтер нагадав, що українській армії ще з 2014 року заборонено використовувати будь-яке важке озброєння в місцях, де є цивільне населення.

"Ми цього не робимо. Наші підрозділи виведені за території населених пунктів, щоб не наражати на небезпеку громадян. І перед тим, як кудись вистрілити, у нас йде ретельна перевірка тих позицій: на присутність населення, наявність загрози населенню тощо", – констатував він.

Зеленський на передових позиціях ЗСУ в Луганській області

Зеленський на передових позиціях ЗСУ в Луганській області

president.gov.ua

OBOZREVATEL нагадує:

  • У ніч на 7 червня ситуація в районі проведення ООС на Донбасі загострилася. Російські найманці атакували українські підрозділи в районі Новолуганського (Донецька обл.) із застосуванням артилерії. В результаті тієї атаки 2 бійців загинули, ще 8 дістали поранення.

  • Президент Володимир Зеленський у своїй заяві зазначив, що порушення Мінських угод (застосування артилерії) "свідчить, щонайменше, про часткову втрату управління і контролю над найманцями".

  • "Ми сподіваємося, що російська сторона відновить контроль над цими підрозділами", – додав Зеленський.

  • Згодом прес-секретар Юлія Мендель пояснила його слова: "Своїм висловлюванням президент наголосив, що Росія контролює весь конфлікт і є причиною конфлікту на Донбасі".

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Теми
Пряма трансляціяЕфіри Oboz TVВійна на ДонбасіРосійська воєнна загроза
Особи
Мирослав ГайВолодимир ЗеленськийЮлія Мендель
Місце
Україна
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ООСарміяЗбройні сили України
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Naibadze Petr
Naibadze Petr
На Украине свидомые мрази-волонтеры,активисты и пи тора сы
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Golan Sim
Golan Sim
Перепил Недо и UaDonetsk Umka, под мой понос быстро подставляйте свои ипала - проявляйте смекалку ))
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UaDonetsk Umka
UaDonetsk Umka
Русня всегда стреляет из-за спин женщин и детей, это у них называется "смекалка"
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