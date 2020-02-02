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2 лютого • оновлено в 05:08
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Євгенія Іванова
Євгенія Іванова
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"600 осіб уже тут": як терористи з "Л/ДНР" легалізуються в Україні

2.1т
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Терористи, які воювали проти України, останнім часом спокійно легалізуються на мирній території. Вони "чистять" свою біографію, видаляють фото в соцмережах і спокійно живуть серед нас. Навіть СБУ не завжди може відшукати їх. Правда, деякі не можуть стримувати ненависті до українських правоохоронців і проколюються на цьому.

Про схеми і суми, за якими терористи і вбивці з псевдо-республік легалізуються в Українічитайте в матеріалі OBOZREVATEL

Офіційно – переселенець із Донбасу

36-річний Тимур Євтушенко став відомим і був затриманий правоохоронцями тільки після того, як із пістолетом хотів пристрелити двох поліцейських у київському кафе на вул. Лаврухіна (Троєщина). Життя копів, які в той вечір були одягнені у цивільне, врятувала несправність зброї – пістолет двічі дав осічку. Хоча за записом із камер спостереження видно – агресивний відвідувач із Донецька не жартував. Одному з правоохоронців він приставляв ствол до голови, а другому потерпілому цілився в груди. Один постріл усе ж стався, зараз поліцейський прооперований і його життю нічого не загрожує.

Сайт "Миротворець" повідомляє, що Євтушенко є командиром взводу розвідки терористичної організації "ОПЛОТ", він неодноразово перетинав лінію розмежування і брав участь у боях у Дебальцевому, Вуглегірську, Іловайську.

"Фанат ФК "Шахтар", у вересні 2015 перебував у Києві на матчі. Перетинає лінію розмежування або російсько-український кордон. У грудні 2015-го, за свідченням очевидців, прибув на територію України в місто Дзержинськ для збору інформації і подальшої передачі в ДНР", – ідеться у записі в "Чистилищі" ще в 2016-му.

Скріншот видаленої сторінки Євтушенка в соцмережах

Скріншот видаленої сторінки Євтушенка в соцмережах

myrotvorets.center

Зараз "розвідник" перебуває під вартою. За хуліганство йому загрожує до 7 років. А ось участь у незаконному збройному формуванні можуть і не довести. "Ми перевіряємо інформацію щодо цієї людини, але поки безрезультатно", – сказав нам співрозмовник в СБУ. За даними МВС, Євтушенко двічі сидів у в'язниці – терміни отримав у 2003-му і 2009-му роках.

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Поки встановлено, що чоловік перебуває в Україні легально – 17 липня 2018 він оформив і отримав усі документи, як внутрішньо-переміщена особа. Місце видачі – управління соціального захисту населення Лиманської міськради, а фактичне місце проживання – місто Бахмут, вулиця Чкалова, 25. У Києві живе колишня дружина Євтушенка, адвокатка Ніка Д. В кінці 2018-го пара розлучилася, але і тоді у правоохоронців питань до чоловіка не виникло.

Усі друзі – бойовики

Тимур Євтушенко видалив усі свої сторінки в соцмережах, тому і складно знайти докази його участі у війні. При цьому всі друзі "хулігана" – бойовики. Наприклад, 43-річний Микола Демидов з Донецька, судячи з фото, дружить з Євтушенком не менше десяти років. За даними "миротворця", Демидов є розвідником-снайпером 3-ї групи 1-ї роти 2 загону спецназу РУ РГ "ДНР".

Тимур Євтушенко з другом Миколою Демидовим

Тимур Євтушенко з другом Миколою Демидовим

На сторінці Демидова, який ховається під псевдонімом Василь Вєтров, зроблені ним відео і фото, доводять, що він не просто позував на війні зі зброєю.

Демидов є снайпером-розвідником "ДНР"

Демидов є снайпером-розвідником "ДНР"

"За батьківщину, по фашистських окупантах!" – каже він на одному з викладених у мережі в лютому 2015-го роликах. І в цей момент на одній із сільських вулиць розриваються снаряди. Бойовик голосно сміється. Нагадаємо, в той час йшли запеклі бої в районі Дебальцевого і Вуглегірська. Саме там, за інформацією "Миротворця", брав участь і Євтушенко.

Брат Миколи Демидова – теж давній друг Євтушенко, він "служив" там же снайпером-розвідником. Всі свої сторінки Павло в соцмережах зараз видалив. Але ми знайшли знімки, де він позує зі зброєю в руках.

Євтушенко (праворуч) із Павлом Демидовим, який теж є розвідником-снайпером "ДНР"

Євтушенко (праворуч) із Павлом Демидовим, який теж є розвідником-снайпером "ДНР"

Ще один давній друг Тимура, зокрема і по в'язниці, Олександр Шудикін із Макіївки. Він, за даними "Миротворця", "служив у ДНР" на посаді розвідника-кулеметника. Ми знайшли знімки Шудикіна і Євтушенка з тюремної камери. Шудикін теж воював проти України.

Тимур Євтушенко (праворуч) у тюрмі

Тимур Євтушенко (праворуч) у тюрмі

Співкамерник і друг Євтушенка Олександр Шудикін воював у "ДНР" на стороні Росії

Співкамерник і друг Євтушенка Олександр Шудикін воював у "ДНР" на стороні Росії

Варто зазначити, що жодного з цих людей ми не знайшли в базах розшуку МВС або СБУ. Тобто, якщо вони захочуть перетнути кордон, або вже перебувають на підконтрольній території, то ні в кого з правоохоронців питань до них не виникне.

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Випадки, коли бойовики опиняються в Україні, зазвичай стають відомі громадськості після резонансу, як, наприклад, відома історія з Романом Джумаєвим, який убивав українців на боці російських окупантів у батальйоні "Пятнашка". У вересні 2019-го суд у Маріуполі відпустив бойовика під домашній арешт. А через тиждень невідомий розстріляв його в під'їзді власного будинку. Поліція досі активно шукає підозрюваних, зокрема серед представників добробатів. Наприклад, ДУК ПС.

Але в СБУ запевняють – перевіряють усіх, хто приїжджає в Україну з непідконтрольних територій. А дивних персонажів пропускають сюди безперешкодно – не випадково. Але поширюватися про це в спецслужбі не хочуть, посилаючись на специфіку оперативно-розшукової роботи. "Але ми б не сказали, що бойовиків із тимчасово-окупованих територій тут стало більше. Так само, як і в останні кілька років", – кажуть в СБУ.

"Лінія розмежування – не рів із крокодилами"

Кількість бойовиків, які зараз перебувають в Україні, ніхто не назве навіть приблизно. Але те, що вони розчарувалися у війні і намагаються легалізуватися тут, підтверджує і колишній заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Георгій Тука.

"600 осіб уже тут": як терористи з "Л/ДНР" легалізуються в Україні

СБУ

За його словами, існує кілька шляхів, як бойовики потрапляють сюди. Перший – це підробка документів. Такі випадки вже були, і осіб із фальшивими документами затримували, але це поодинокі випадки. Найчастіше такі люди потрапляють на територію, яка контролюється центральною владою, абсолютно легально – через діючі контрольно-пропускні пункти.

"Також, не варто приховувати той факт, що лінія розмежування – це не суцільний рів із крокодилами. Існують стежки-доріжки, які постійно використовувалися контрабандистами. І не становило жодних труднощів у фуру з цигарками посадити кілька людей і перевезти, давши хабар за сигарети, а про людей нічого не сказавши", – каже Георгій Тука.

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Крім того, при перетині лінії розмежування, всі проходять процедуру верифікації через систему перевірки прикордонників "Гарт". А в 2014-2015 роках, коли там відбувався хаос, Тука з волонтерами сайту "Миротворець" разом облаштовували супутниковий зв'язок на пунктах пропуску.

"600 осіб уже тут": як терористи з "Л/ДНР" легалізуються в Україні

Державна прикордонна служба

"Це було зроблено для того, щоб прикордонники могли користуватися базами даних – своїми, СБУ і "Миротворця". Тоді нам вдалося зібрати гроші всього на два пункти, їх облаштували в 2015-му. І до того періоду, людям, які брали участь у незаконних збройних формуваннях, нічого не заважало перетинати лінію розмежування, й осідати на цій території", – уточнив ексчиновник.

Він додав, що вже на підконтрольній Україні території, зокрема у Києві, перевірка правоохоронцями документів, відбувається вкрай рідко. "Я намагався пригадати, коли у мене востаннє перевіряли паспорт. І це було при авіаперельоті. А якщо нікуди не літати, то живи собі роками, і ніхто навіть не запитає – хто ти такий", – уточнив Георгій Тука.

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В СБУ можуть назвати кількість людей, які брали участь у незаконних збройних формуваннях, були за це засуджені або скористалися програмою "Тебе чекають вдома".

"А ось кількості тих, хто перебуває тут нелегально, жодна людина в країні не зможе назвати. Теза про те, що багато хто з бойовиків розчарувалися і хочуть повернутися до цивільного способу життя, відповідає дійсності. Але вони бояться повертатися додому за програмою СБУ. І, на мою думку, тут міг би допомогти більш широкий розголос, зокрема і на окупованих територіях", – вважає Тука.

Видаляють історію з соцмереж

А ось Іван (ім'я змінено) із Донецька, якому дивом вдалося живим вибратися з міста після підвалу влітку 2014-го, і з яким поспілкувався OBOZREVATEL, зіткнувся прямо в Києві з одним із бойовиків, що його катував. Інформацію про нього біженець одразу ж передав у спецслужби. Але злочинець досі на свободі.

"Це не одна людина, таких дуже багато. І тільки тих, кого я знаю, тут налічується більше шестисот осіб. Як вони сюди потрапляють? Через правоохоронні органи. Практично всі правоохоронці, які зараз працюють на сході, на підконтрольній Україні території, раніше служили в Донецьку. Їх друзі, родичі і зв'язки залишилися там. А Донецьк – це маленьке село. І умовно кажучи, бойовик, який брав участь у НВФ, приходить до силовика, якого знає опосередковано і просить – подзвони своїм до Маріуполя, у мене є $10 тисяч – давай якось мене витягнемо", – пояснює співрозмовник.

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І в першу чергу видаляються всі історії в соцмережах, згадки про участь у війні і знімки в формі. Зараз, каже переселенець, вкрай рідко зустрінеш сторінку бойовика з фотографіями з війни. Але навіть якщо вони залишились, не завжди українські правоохоронці сприймають знімки як доказ.

"Щодо одного з бойовиків суддя заявила, що, може, у нього таке хобі – вечорами розгулювати в формі по квартирі. Це ж не заборонено. А що стосується зброї, то – не факт, що вона справжня", – каже Іван.

Шлях до Росії закритий

Якщо терорист більш-менш відомий у своїх колах, і дійсно вбивав на Донбасі, його в Росію не пускають. "Жодне громадянство йому там не світить, адже якщо він узяв зброю в руки один раз, то зробить це ще раз. І в РФ це нікому не треба. Тому бойовики їдуть в Україну", – запевняє українець.

А тих, яких ловлять уже тут, відпускають додому – в ОРДЛО за грошима, щоб було чим відкупитися. І ця практика триває роками. Тому дивуватися тому, що історії, як із Тимуром Євтушенком, будуть повторюватися – не варто.

"У Дніпрі, наприклад, був випадок, коли там затримали терориста і відпустили назад у Донецьк за грошима. Там родичі продали житло, а виручені за нерухомість гроші віддали, щоб людина "була чистою" і з абсолютно вибіленою репутацією", – розповідає донеччанин.

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Як приклад наводить історію з Олександром Ігнатишиним із Макіївки – щодо нього сьогодні йдуть суди. Ігнатишин, дійсно, воював на боці проросійських терористів, запевняє нас біженець. А в Україну заїхав із території Росії в 2015-му та за підробленими документами. Зараз же прокурори самі клопочуться, щоб справу проти терориста закрили. Мовляв, приїхав сам, здався добровільно ще й дав свідчення на своїх товаришів по службі.

Олександр Ігнатишин

Олександр Ігнатишин

Instagram

"Але навіть судді звернули увагу, що нічого добровільного там не було, і він не збирався здаватися. Ігнатишина затримали в грудні 2018-го, причому не з його волі. А через два місяці він, нібито, добровільно звернувся в правоохоронні органи і вирішив скористатися програмою "На тебе чекають вдома". Але прокурори пояснюють, що їм з СБУ прийшли такі матеріали, що їм нема в чому його звинувачувати", – розповідає переселенець.

Програма СБУ, уточнює співрозмовник, розрахована на тих, хто не вчиняв серйозних злочинів. Наприклад, стояв зі зброєю на блокпосту. І це допомагає уникати відповідальності. "І в цій історії все виглядає так само. Мовляв, їхав на машині, мене зупинили озброєні люди, змусили стати сепаратистом, а в разі відмови пообіцяли розстріляти", – розповідає реалії співрозмовник.

"600 осіб уже тут": як терористи з "Л/ДНР" легалізуються в Україні

Миротворець

За його словами, Ігнатишин не просто стояв на блокпосту. "У нього були проблеми з законом іще до війни. Восени 2013 року той підрізав в одному з барів співробітника прокуратури. Тому навесні 2014-го він сам узяв у руки зброю. І далі пішло-поїхало, він грабував і вбивав. Потім ця людина перебралася до Криму, він намагався там торгувати наркотиками, але щось не склалося. Тоді він зі спільниками викрав людину, у якої винаймав житло. З постраждалого, якого потім чи то покалічили, чи то вбили, витягли гроші і поїхали сюди", – ділиться подробицями чоловік.

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На його думку, ситуацію змінити неможливо. "При всьому тому, що я сам із Донецька, я розумію, що повернутися і жити туди я вже не зможу і не хочу. І моя думка, що цю область потрібно відгородити парканом і забути, як страшний сон. Хоча і це ситуацію не врятує. Будуть проникати сюди і через Росію", – розповідає Іван.

І додає, що у випадках, як із Євтушенком, є відповідальні за те, що такі люди потрапляють сюди. "Його ж хтось пропустив через КПП. Тому, якби знайшли силовика, який впустив сюди бойовика, не з'ясувавши, що він брав участь у незаконних бойових формуваннях, і почали щодо нього розслідування, то правоохоронці б боялися робити це наступного разу", – підсумовує співрозмовник.

За його словами, зараз у Раді намагаються протягнути законопроєкт, за яким усі терористи, зокрема ті, що воювали і вбивали, будуть звільнятися від покарання за участь у війні проти українців. І після цього їх взагалі ніхто не зможе чіпати.

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Автор
Євгенія Іванова Євгенія Іванова
Тема
Війна на Донбасі
Місце
Україна Київ
Теги
бойовики терористи "ДНР"
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Киевский Ярослав
Киевский Ярослав
Ублюдочная мразь
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Зачем что то доказывать?ему и так не жить на тюрьме)))))))
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