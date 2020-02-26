За часів СРСР мешканці союзу ставали жертвами жорстоких маніяків. Наприклад, вже у кількох поколінь на слуху ім'я Андрія Чикатило. Однак не тільки він жахав людей, які боялися навіть виходити на вулицю.

Про шість найжорстокіших маніяків СРСР пише Maxim.

Василь Комаров вважається першим встановленим серійним маніяком в СРСР. Він почав вбивати в 1921 році і позбавив життя 33 людей в Москві. Він народився в сім'ї алкоголіків і перейняв спосіб життя батьків.

Своїм жертвам під час дефіциту і голоду Комаров пропонував купити якийсь товар, після приводив додому, поїв горілкою, а потім вбивав молотом. Також Комаров душив людей. Перев'язані мотузкою трупи він складав в мішок або скриню. Щоразу після вбивства близько півгодини, він вигукував: "Раз – і квас!" Потім Комаров молився "за упокій душі" убитої жертви.

Василь Комаров З відкритих джерел

За одноманітно-механістичне вчинення вбивств Комарова прозвали "людина-машина". Комаров був одружений, коли дружина дізналася про захоплення чоловіка, вона стала допомагати йому. Заарештували його в 1923 році. У вбивствах маньяк не розкаявся. У тому ж році Комарова і його дружину Софію розстріляли.

Олександр Лабуткін почав вбивати в 1933 році в районі селища Приміське (недалеко від Ленінграда), він здійснив 15 вбивств і отримав прізвисько "Однорукий бандит", адже позбувся руки, викорчовуючи вибухівкою пні.

Олександр Лабуткіна З відкритих джерел

Лабуткін розстрілював відпочиввших в лісі людей з револьвера. Його жертвами ставали цілі компанії. Потім маніякові стала допомагати дружина. Лише жертва, яка випадково врятувалася, розкрила маніяка. Його спіймали і розстріляли.

Володимир Винничевський орудував в 1938 році. Він 18 разів нападав на людей, а вбити йому вдалося 8. Здійснювати злочини Винничевський почав в 15 років, нападаючи на дітей від 2 до 4 років і гвалтуючи їх. Свої злочини підліток записував в зашифрованому вигляді на папірці і нумерував.

Володимир Винничевський З відкритих джерел

Іноді маніяк скоював злочини прямо перед дверима або під вікнами будинків жертв. Він не переносив крику і тоді кидав дітей зв'язаними. Якось патрульні побачили, як Винничевський з дитиною на руках прямував в сторону лісу. Їх це насторожило. Коли до злочинця наблизилися впритул, він уже душив малюка. Його вдалося врятувати. Малолітнього маніяка в 1940-му розстріляли.

Володимир Іонесян орудував в Москві і Іванові в 1963 році і вбив 5 осіб. Прикидаючись контролером з Мосгаза він потрапляв в квартири. Своїх жертв він убивав туристичною сокиркою. Попався він на крадіжці телевізора. 12 січня 1964 року вбивцю заарештували прямо на пероні вокзалу Казані. Його розстріляли.

Володимир Іонесян З відкритих джерел

Геннадій Міхасевич вбивав людей з 1971 року в Вітебську, Полоцьку і прилеглій сільській місцевості Білоруської РСР. Міхасевич спробував повіситися через нещасливе кохання, але, передумав, натомість задушив перехожу. Вбиваючи жінок, він "відчував душевне полегшення". На слідстві маніяк зізнався: "Коли душив, то через свої руки від жінок силу отримував. Був сам собі лікар. Після вбивства ставало легше". Він ґвалтував своїх жертв і забирав їх взуття.

Геннадій Міхасевич З відкритих джерел

В цілому за злочини Міхасевича були засуджені 14 осіб. Всього він убив 38 жінок. 9 грудня 1985 року Міхасевича заарештували, а 25 вересня 1987 року розстріляли.

Андрій Чикатило за період 1978 по 1990 рік здійснив від 53 до 65 вбивств. Згідно з однією з версій, його старшого брата вбили і з'їли батьки. Сам Чикатило був забитим і агресивним.

З жертвами він знайомився на зупинках і вокзалах. Заманивши в затишне місце, він накидався з ножем. У багатьох жертв були відрізані і відкушені носи, язики, геніталії, груди, виколоті очі. Чикатило отримував сексуальне задоволення від агонії жертв.

Андрій Чикатило Газета.ру

Після тривалого розслідування 20 листопада 1990 року маніяка заарештували, лише 14 лютого 1994 року його розстріляли.

Раніше OBOZREVATEL докладно описував долю Чикатило. Також детально були описані злочини, вчинені Комаровим.

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