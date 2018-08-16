"Схиляємо голови!" На Донбасі важко поранили 20-річну дівчину-морпіха

На Донбасі важко поранено дівчину-морпіха.

Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook її побратим. "Альона... отримала на фронті під час ворожого обстрілу уламки "мижебратьєв", захищаючи мирне українське небо", - наголосив він.

При цьому наголошується, що наразі життю дівчини вже нічого не загрожує - операція пройшла успішно. Користувачів вразила ця новина. "Схиляємо голови!" - пишуть вони у коментарях.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше сестра по-звірячому вбитого в Одесі морпіха розповіла про трагедію і погрози екс-міліціонера.