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"Схиляємо голови!" На Донбасі важко поранили 20-річну дівчину-морпіха

12.9тЧитати новину російською

На Донбасі важко поранено дівчину-морпіха.

Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook її побратим. "Альона... отримала на фронті під час ворожого обстрілу уламки "мижебратьєв", захищаючи мирне українське небо", - наголосив він.

При цьому наголошується, що наразі життю дівчини вже нічого не загрожує - операція пройшла успішно. Користувачів вразила ця новина. "Схиляємо голови!" - пишуть вони у коментарях.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше сестра по-звірячому вбитого в Одесі морпіха розповіла про трагедію і погрози екс-міліціонера.

Місце
Україна
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Комментарии на сайте не модерированы
Salnikov Oleg
Salnikov Oleg
Жаль. не прибили карательницу.
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bel serg
bel serg
Души дави вешай дерьмо кацапское. Здоровья тебе.
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Иппу Лох Лов
Иппу Лох Лов
Судя по количеству портачек,ранена она давно и сильно,причём на всю голову.Теперь,будем надеяться,лишилась функции деторождения.Нехуй уродов,себе подобных,плодить.От осинки не родятся апельсинки.
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Русня Здохни
Русня Здохни
Иппу Лох Лов, жаль мне таких как ты.
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