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13 червня • оновлено в 07:26
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Шестирічний хлопчик з Донбасу розповів про життя на лінії фронту. Відео

2.2т
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Шестирічний хлопчик Арсеній народився вже під час війни в селищі Північне Донецької області, що за кілька кілометрів від лінії фронту.

Відео з ним було зняте в рамках проєкту "Голоси дітей" та опубліковане на сторінці "Повернись живим" у Facebook (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).

Шестирічний Арсеній

Шестирічний Арсеній

Скрін відео

"Він ніколи не бачив мультфільмів у кінотеатрі, але він бачив як стріляють. Арсеній знає, що у лісі потрібно ходити обережно, щоб не наступити на міну, та хвилюється за батьків", – йдеться в повідомленні.

Автори проєкту зазначають, що таких дітей на Донбасі тисячі, і вони бачили лише війну.

Як повідомляв OBOZREVATEL, найманці Росії в Мар'їнці випустили перед собою для відволікаючого маневру маленьку дівчинку, а самі сховалися, обстрілюючи військових ЗСУ.

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Тема
Війна на Донбасі
Місце
Україна
Теги
діти війна Донбас
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