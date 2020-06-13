Шестирічний хлопчик Арсеній народився вже під час війни в селищі Північне Донецької області, що за кілька кілометрів від лінії фронту.

Відео з ним було зняте в рамках проєкту "Голоси дітей" та опубліковане на сторінці "Повернись живим" у Facebook (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).

Шестирічний Арсеній Скрін відео

"Він ніколи не бачив мультфільмів у кінотеатрі, але він бачив як стріляють. Арсеній знає, що у лісі потрібно ходити обережно, щоб не наступити на міну, та хвилюється за батьків", – йдеться в повідомленні.

Автори проєкту зазначають, що таких дітей на Донбасі тисячі, і вони бачили лише війну.

Як повідомляв OBOZREVATEL, найманці Росії в Мар'їнці випустили перед собою для відволікаючого маневру маленьку дівчинку, а самі сховалися, обстрілюючи військових ЗСУ.

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