Шестирічний хлопчик Арсеній народився вже під час війни в селищі Північне Донецької області, що за кілька кілометрів від лінії фронту.
Відео з ним було зняте в рамках проєкту "Голоси дітей" та опубліковане на сторінці "Повернись живим" у Facebook (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).
Шестирічний Арсеній
Скрін відео
"Він ніколи не бачив мультфільмів у кінотеатрі, але він бачив як стріляють. Арсеній знає, що у лісі потрібно ходити обережно, щоб не наступити на міну, та хвилюється за батьків", – йдеться в повідомленні.
Автори проєкту зазначають, що таких дітей на Донбасі тисячі, і вони бачили лише війну.
Як повідомляв OBOZREVATEL, найманці Росії в Мар'їнці випустили перед собою для відволікаючого маневру маленьку дівчинку, а самі сховалися, обстрілюючи військових ЗСУ.
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