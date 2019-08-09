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Схеми олігархів: хто відкрив "скриньку Пандори" і чого чекати Фуксу

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Новина про арешт рахунків київського метрополітену і заборону "переганяти" сотні мільйонів компанії, афілійованої з Павлом Фуксом, викликала ефект вибуху бомби.

Невже заріжуть "священну корову", яку доїли майже десять років? Детальніше про ситуацію – у публікації OBOZREVATEL.

Серед численних афер олігарха, який у 2015 році переїхав до Києва з Москви і обґрунтовано підозрюється у багаторічній роботі на російські спецслужби, дерибан київського метро – одна з найбільш цинічних.

За рік метро Києва провозить 498,5 млн пасажирів (враховується кількість поїздок). Сьогодні вартість проїзду становить 8 гривень, і з кожної поїздки в кишеню російського олігарха потрапляє 2 грн. Як же так вийшло?

Міжнародні розслідувачі стверджують, що Фукс вже давно був завербований КДБ і (згодом) ФСБ, а також має тісні зв'язки з оточенням Януковича і московськими кримінальними угрупованнями. І завдання олігарха після приїзду в Україну – скуповувати стратегічні активи від їхнього імені.

Міжнародні розслідувачі стверджують, що Фукс вже давно був завербований КДБ і (згодом) ФСБ, а також має тісні зв'язки з оточенням Януковича і московськими кримінальними угрупованнями. І завдання олігарха після приїзду в Україну – скуповувати стратегічні активи від їхнього імені.

СУТЬ СХЕМИ

У 2009-2010 рр. компанія Фукса "Укррослізинг" продала метрополітену 100 вагонів у лізинг за захмарною ціною, а у 2016 році зажадала штраф, пеню та "коефіцієнт коригування" на загальну суму майже два мільярди гривень! З них майже 1,2 млрд – результат того самого коефіцієнта, включеного у договір вже після його підписання.

Цю схему вирішили легалізувати – прикрити її рішенням Київради. І в липні 2018 року Київська міська рада ухвалила рішення про реструктуризацію неіснуючого боргу КП "Київський метрополітен" перед "Укррослізинг". Потім було укладено мирову угоду і визначено графік виплат.

Як підсумок – з бюджету раз у раз ідуть сотні мільйонів гривень, а метро Києва може зупинитися будь-якої миті.

OBOZREVATEL забив на сполох. Редакція не тільки публікувала резонансні матеріали за результатами власних розслідувань, а й неодноразово зверталася до правоохоронних органів. Ми закликали НАБУ, ГПУ, САП розібратися в ситуації і зупинити свавілля ділка – однак безрезультатно. Що не дивно, адже нахабні схеми неможливо було провернути без сприяння і прикриття вищих посадових осіб.

Також ми звернулися до нового керівництва країни, зокрема до президента Володимира Зеленського, із закликом довести свою політичну зрілість і незаангажованість і зупинити грабіж українців Фуксом.

Часто ставлять запитання: яке відношення має скандальний олігарх до "Австро-Угорської Лізингової компанії"? Та найбезпосередніше. Річ у тім, що Павло Фукс продав ТОВ "Укррослізинг" у 2018 році – саме після початку галасу і публікації резонансних матеріалів.

У виданні Budapest.Business Journal був опублікований реліз про "інвестування у перспективні східноєвропейські ринки і підприємства". Сторони угоди заявили, що погодилися зберегти конфіденційність про ціну покупки та інші деталі угоди. I це не дивно.

Схеми олігархів: хто відкрив "скриньку Пандори" і чого чекати Фуксу

Як розповіло джерело OBOZREVATEL, Фукс вирішив "відійти убік", при цьому повністю зберігши вплив на процеси і, звісно ж, дохід від афери. Тільки один факт: в угорській інвестиційно-девелоперській компанії ODELUS-Construkt Kft, що "купила" у Фукса українське ТОВ, значилася... всього одна людина.

Потім компанію просто перейменували – так ТОВ "Укррослізинг" отримало нову назву – ТОВ "Австро-Угорська Лізингова компанія".

НОВИЙ ПОВОРОТ

Днями стало відомо, що Подільський районний суд Києва по суті "заморозив" перерахування чергових гігантських "траншей" на рахунок "Австро-Угорської Лізингової компанії" (колишня назва –– "Укррослізинг").

Це стало можливим завдяки результатам досудового розслідування, яке здійснюють працівники Управління поліції у метрополітені ГУ НП у Києві і, відповідно, клопотанню Володимира Олексюка – прокурора Київської місцевої прокуратури №7.

В рамках кримінального провадження суд ухвалив низку постанов і наклав арешт на кошти комунального підприємства "Київський метрополітен" в шести українських банках. Також київській підземці заборонено перераховувати кошти на рахунки скандального ТОВ.

Схеми олігархів: хто відкрив "скриньку Пандори" і чого чекати Фуксу

ЧИ ДIЙДУТЬ ДО "БЕНЕФІЦІАРА" СХЕМИ?

Наприкінці червня працівники прокуратури і поліції оголосили про підозру у службовій недбалості головному бухгалтеру КП "Київський метрополітен" Людмилі Панасюк. На думку правоохоронців, її дії завдали багатомільйонних збитків.

"У рамках слідства буде надана правова оцінка діям інших керівників комунального підприємства", – повідомили у Київській місцевій прокуратурі №7.

Їх підозрюють у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364 КК України (зловживання владою або службовим становищем, що призвели до тяжких наслідків).

Головному бухгалтеру КП "Київський метрополітен" повідомили про підозру

Головному бухгалтеру КП "Київський метрополітен" повідомили про підозру

Розслідування щодо київського метрополітену проводиться ще з 2015 року, проте тільки зараз зроблена серйозна "заявка" на припинення дерибану. І мова не тільки про цинічну схему Фукса, але і про інші розпили, дрібніші. Мова про ремонт та будівництво у столиці станцій метро, а також про надання майна в оренду.

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Таким чином, виплата гігантського фіктивного боргу де-факто є всього лише епізодом у розслідуванні по дерибану київської підземки.

І навіть якщо правоохоронці залізно доведуть (а все до цього йде) вину кількох працівників КП, то чи потягнуть встановити ВСІХ учасників злочинної змови між посадовими особами метрополітену, КМДА і комерційною структурою, де вигодонабувач – одіозний олігарх Павло Фукс? Чи зможуть не тільки встановити участь кожного у злочинній схемі, але і притягти до відповідальності, а найголовніше – відшкодувати завдані збитки місту і киянам?

Для цього необхідно термiново створити потужну слідчу групу з хорошим оперативним супроводом.

АПЕТИТ ОЛІГАРХА ЗРОСТАЄ

Придбавши той чи інший актив, Павло Фукс перетворює його на "золоту жилу", викачуючи через суди десятки і сотні мільйонів з надуманих причин. Звісно ж, при потуранні і допомозі чиновників.

Тому зупинити очманілого від безкарності олігарха, який скуповує стратегічні активи і грабує бюджет, є однією з найважливіших завданням правоохоронців.

У наступній публікації OBOZREVATEL розповість про ще один такий актив, а також хто і як допоміг олігарху знову "розвести" українців.

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Раніше OBOZREVATEL розповів про те, як росіянин Павло Фукс цинічно реалізував аферу з паспортами. У нашому розпорядженні виявилися ексклюзивні документи, які стали першим публічним доказом наявності подвійного громадянства в одіозного олігарха. Крім цього, новоспечений "українець" не став на військовий облік у Києві за місцем реєстрації.

Джерела у ДМС України стверджують, що російський мільярдер отримав українське громадянство з кричущими порушеннями. І якби політична воля – це рішення можна швидко скасувати.

Джерела у ДМС України стверджують, що російський мільярдер отримав українське громадянство з кричущими порушеннями. І якби політична воля – це рішення можна швидко скасувати.

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Автор
Obozrevatel Obozrevatel
Теми
Ексклюзив Кримінал Боротьба з корупцією в Україні
Особи
Павло Фукс Володимир Зеленський
Місце
Україна
Теги
Київський метрополітен метро КМДА
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