Схеми на онкопацієнтах: лікарям з Інституту раку оголосили підозру. Викриваюче відео

Прокуратура Києва оголосила підозру завідувачу клінічним відділенням Національного інституту раку та лікарю-онкологу, які наживалися на пацієнтах.

Про це повідомляє пресслужба правоохоронців у Facebook. Було опубліковано також викривальне відео (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

Так, слідством було встановлено, що зловмисники переконували пацієнтів, що кількість медичних препаратів, закуплених за державні кошти, дуже обмежена. Тому за сприяння в отриманні безкоштовних ліків медики вимагали від пацієнтів грошову винагороду, зокрема під виглядом благодійної допомоги, в сумі від 1500 до 18000 гривень за один курс хіміотерапії.

Лікарям з Інституту раку оголосили підозру

Крім того, підозрювані давали вказівки іншим лікарям, як проводити консультації з пацієнтами та їхніми родичами, щоб змусити їх платити гроші за ліки, які вони повинні отримувати безкоштовно.

У кримінальному провадженні було встановлено 7 потерпілих, яким завдано матеріальних збитків на суму близько 40 000 гривень.

"Зазначеним посадовим особам повідомлено про підозру у кримінальних правопорушеннях, передбачених ч. 1 ст. 184 і ч. 3 ст. 191 КК України, а саме за фактами порушення права на безкоштовну медичну допомогу і заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем скоєному повторно. Вживаються заходи щодо встановлення інших потерпілих", – додали в прокуратурі.

Також правоохоронці почали перевірку відомостей про порушення вимог чинного законодавства при проведенні закупівель медичних препаратів посадовими особами Національного інституту раку.

Нагадаємо, обшуки у згаданих посадових осіб Національного інституту раку пройшли 16 вересня.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Інститут раку вже не вперше опинився в центрі корупційного скандалу.

Так, журналістка Яніна Соколова з'ясувала, що директор Національного інституту раку Олена Колесник причетна до масштабних корупційних схем з ліками і живе невідповідно до своїх достатків.

Також на побори в Інституті раку звернула увагу онкохвора журналістка Яна Осадча.

Також у медустанові розгорівся скандал через те, що його співробітниця, кандидат медичних наук Ганна Губарєва відмовилася лікувати воїна АТО Віталія Драгана за пільговою системою, заявивши, що "жодних пільг не буде, тому що ти вбивав братський народ".

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