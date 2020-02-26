Схема з елітними євроавто в Україні: спливли дані про участь сина ексглави КС і депутата

Син екс-олови Конституційного суду Андрій Стрижак та депутат Ужгородської міської ради Михайло Чурило можуть бути організаторами схеми з продажу елітних автомобілів, вкрадених в країнах Євросоюзу.

Чурило був учасником злочинної групи, а Стрижак – її організатором, повідомляє агенство Інтерфакс з посиланням на власні джерела в правоохоронних органах.

В Офісі Генерального прокурора вже повідомили про підозру депутату. За версією слідства, він міг брати участь в банді, яка займалася крадіжками елітних автомобілів і продажу їх на території України. При цьому на сайті ОГП про можливу участь в схемі Стрижака не повідомляється.

Поліція зловила угруповання, яке заробило 4 млн євро на авто з ЄС npu.gov.ua

Як писав OBOZREVATEL раніше, в Україні спіймали організатора і чотирьох учасників злочинного угруповання, які незаконно ввозили з країн ЄС автомобілі, провернувши шахрайську схему на 4 млн євро.

Затримані оформляли в лізинг автомобілі в Євросоюзі, переправляли їх через кордон України за підробленими документами, ставили на реєстрацію і в подальшому збували. Правоохоронці встановили 56 фактів подібних злочинів.

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