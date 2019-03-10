Схема на 800 тис.: Луценко розповів, як намагалися підкупити Матіоса

Друзі екс-заступника міністра економіки України Олександра Сухомлина після його затримання намагалися підкупити головного військового прокурора України Анатолія Матіоса.

Про цей нюанс корупційного скандалу щодо постачання зброї на заводи "Укроборонпрому" компанією "Оптімумспецдеталь" розповів генпрокурор Юрій Луценко в інтерв'ю "Цензор.нет".

За його словами, ідея народилася в оточенні керівника компанії "Оптімумспецдеталь" Андрія Рогози, який також замішаний у цій справі.

Юрій Луценко "Цензор.нет"

"Одному із "нових друзів" Рогози приходить думка-ідея використовувати Рогозу для імітації хабара для військової прокуратури. І ось вони разом із двома співробітниками СБУ (з якими познайомилися при отриманні даної довідки про чистоту "Оптімумспецдеталі") йдуть до дружини арештованого Олександра Сухомлина, екс-заступника міністра економіки", – пояснив Луценко.

За його словами, всіх учасників цієї затії спіймали на гарячому.

Олександр Сухомлин Скріншот з відео

"Його затримали, пред'явили підозру, потім звинувачення, потім він пішов на угоду зі слідством, заплатив частину збитку, яку затвердив суд, і так далі. Але перебував він у той час у СІЗО. А Рогоза, і його двоє друзів з СБУ, які робили йому довідку про відсутність фіктивності, йдуть до дружини Сухомлина і кажуть: дай 800 тисяч для головного військового прокурора Анатолія Матіоса, і він відпустить твого чоловіка. Не можу сказати, як нам це стало відомо. Але всі троє були затримані саме на гарячому – при обговоренні передачі коштів, що, згідно з кодексом, кваліфікується у даному випадку як шахрайство", – розповів генпрокурор.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше виявилося, що підозра про несплату податків може бути пред'явлена не тільки Андрію Рогозі, а також його передбачуваним співучасникам — синові заступника секретаря РНБО Ігорю Гладковському і його бізнес-партнеру Віталію Жукову.

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