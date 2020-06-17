Шарію в МВС України порадили переїхати до Росії

Юрій Сергієнко Розслідування 18:33, 17.06.2020 Оновлено: 18:50, 17.06.2020

Радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко рекомендував скандальному проросійському блогеру Анатолію Шарію готуватися до переїзду до Російської Федерації.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook, анонсувавши розкриття даних про те, хто перераховував гроші на фінансування тероризму.

"Операція "Розвідний ключ" ставила перед собою завдання зібрати гроші, які призначалися для фінансування тероризму, на зміцнення матеріальної бази українських Збройних сил", – зазначив Геращенко.

Радник глави МВС уточнив, що після оприлюднення підсумків спецоперації, Шарію слід зібрати речі і приготуватися до переїзду на постійне місце проживання в РФ.

"Після оприлюднення підсумків спецоперації "Розвідний ключ", товаришу Шарію – зібрати речі і приготуватися до переїзду на постійне місце проживання до Російської Федерації до моменту арешту і видачі Україні за організацію фінансування міжнародного тероризму", – написав він.

Facebook Антона Геращенко
Facebook Антона Геращенко

Як повідомляв OBOZREVATEL, 17 червня у Києві відбувся мітинг проти партії Шарія. Його прихильники також влаштували свою акцію. Між протестувальниками сталися сутички, однак поліція припинила їх.

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