Радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко рекомендував скандальному проросійському блогеру Анатолію Шарію готуватися до переїзду до Російської Федерації.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook, анонсувавши розкриття даних про те, хто перераховував гроші на фінансування тероризму.

"Операція "Розвідний ключ" ставила перед собою завдання зібрати гроші, які призначалися для фінансування тероризму, на зміцнення матеріальної бази українських Збройних сил", – зазначив Геращенко.

Радник глави МВС уточнив, що після оприлюднення підсумків спецоперації, Шарію слід зібрати речі і приготуватися до переїзду на постійне місце проживання в РФ.

"Після оприлюднення підсумків спецоперації "Розвідний ключ", товаришу Шарію – зібрати речі і приготуватися до переїзду на постійне місце проживання до Російської Федерації до моменту арешту і видачі Україні за організацію фінансування міжнародного тероризму", – написав він.

"Зібрати речі і приготуватися!" У МВС України порадили Шарію переїхати до Росії

"Зібрати речі і приготуватися!" У МВС України порадили Шарію переїхати до Росії

Як повідомляв OBOZREVATEL, 17 червня у Києві відбувся мітинг проти партії Шарія. Його прихильники також влаштували свою акцію. Між протестувальниками сталися сутички, однак поліція припинила їх.