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Шарія зняли з розшуку і скасували заочний арешт: деталі рішення суду

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Київський апеляційний суд відмовився скасувати постанову про зняття з розшуку та скасування заочного арешту блогера Анатолія Шарія.

Як передають "Українські новини", прокуратура просила суд скасувати постанову Шевченківського районного суду Києва про повернення справи проти Шарія на додаткове розслідування в прокуратуру, скасування його розшуку і арешту.

Апеляційний суд відхилив скаргу прокуратури, таким чином, рішення суду про скасування розшуку і заочного арешту Шарія вступило в силу.

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Справа проти Шарія було відкрито за фактом застосування вогнепальної зброї в ході конфлікту з відвідувачем в ресторані McDonalds в Києві в травні 2011 року.

Анатолій Шарій

Анатолій Шарій

скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, 3 липня Центральна виборча комісія скасувала рішення про реєстрацію блогера Анатолія Шарія кандидатом в народні депутати. Також раніше Шарія звинуватили в тому, що він має подвійне громадянство.

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Особа
Анатолій Шарій
Місце
Україна
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Lavrynenko Yurii
Lavrynenko Yurii
Этого ушлепка нужно шлепнуть и дело с концом... Белов то!
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1
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УРОНИЛИ САЛО
УРОНИЛИ САЛО
Lavrynenko Yurii, ты сразу в прокуратуру пиши-так. мол.и так подстекаю людей шлепнуть того ушлепка.прошу офрмить явку с повинной.
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УРОНИЛИ САЛО
УРОНИЛИ САЛО
ура-ШАРИЙ ПРИЙЭ-ПОРЯДОК НАВЭДЭ
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