"Шанувальник Портнова": син Гладковського осоромився з позовом до суду

Ігор Главковскій, який потрапив у корупційний скандал в оборонці України разом зі своїм батьком Олегом Гладковським, подав до суду цікавий позов про захист честі і гідності.

Як повідомила адвокат Марина Паринова в Facebook, цікавим в цьому позові є те, що його текст, ймовірно, скопійований зі схожого позову екс-глави АП часів Вікторія Януковича.

"Як виявилося, одним з прихильників Андрія Портнова є Гладковський (Свинарчук) молодший. Ну або його адвокат. Позов про захист честі і гідності пред'явлений в квітні 2019 року Ігорем Гладковським до Євгена Черняка нахабно зідраний з позову А.Портнова до СБУ, опублікованого у відкритому доступі в 2018 році", - написала вона.

Паринова також прикріпила фрагменти "таких різних і таких однакових позовів".

Повний позов Портнова

Повний позов Гладковського

Ігор Гладковський Фото з мережі

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Олега Гладковського, у якого є дружина, помітили на відпочинку в Іспанії з коханкою.

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