Головна Новини
Мова Язык
Головна Блоги

/ Розслідування

"Шанувальник Портнова": син Гладковського осоромився з позовом до суду

1.3т Читати матеріал російською

Ігор Главковскій, який потрапив у корупційний скандал в оборонці України разом зі своїм батьком Олегом Гладковським, подав до суду цікавий позов про захист честі і гідності.

Як повідомила адвокат Марина Паринова в Facebook, цікавим в цьому позові є те, що його текст, ймовірно, скопійований зі схожого позову екс-глави АП часів Вікторія Януковича.

"Як виявилося, одним з прихильників Андрія Портнова є Гладковський (Свинарчук) молодший. Ну або його адвокат. Позов про захист честі і гідності пред'явлений в квітні 2019 року Ігорем Гладковським до Євгена Черняка нахабно зідраний з позову А.Портнова до СБУ, опублікованого у відкритому доступі в 2018 році", - написала вона.

Паринова також прикріпила фрагменти "таких різних і таких однакових позовів".

"Шанувальник Портнова": син Гладковського осоромився з позовом до суду
"Шанувальник Портнова": син Гладковського осоромився з позовом до суду

Повний позов Портнова

Повний позов Гладковського

Ігор Гладковський

Ігор Гладковський

Фото з мережі

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Олега Гладковського, у якого є дружина, помітили на відпочинку в Іспанії з коханкою.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Місце
Україна
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
2
2
Смішно
1
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel
Загрузка...