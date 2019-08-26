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''Шантаж не пройде'': стало відомо, кого в Києві обстріляли з гранатомета

9.4т Читати матеріал російською

У Києві з гранатомета обстріляли офіс українського бізнесмена і президента Федерації боксу Володимира Продивуса.

Про це він написав на своїй сторінці в Facebook. Він підкреслив, що "під удар" потрапив його офіс на вулиці Паньківській, 5, але він не збирається піддаватися на шантаж.

"Такі методи переговорів зі мною не працюють і ніколи не працювали. Так, вибухом можна налякати людей у ​​дворах поряд, можна пошкодити будівлю або навіть її зруйнувати. Швидше за все, в Києві заговорять, що хтось намагається повернути в столицю дев'яностих. Але краще було б, якщо замовник усього цього маскараду і не починав ось такої спроби зі мною про що-небудь домовитися або помститися за свої образи ", - написав він.

Відзначимо, Володимир Продивус є екс-народним депутатом і бізнесменом. Відомий він також як президент Національної федерації боксу України.

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Як повідомляв OBOZREVATEL :

  • У ніч на 26 серпня в Києві з гранатомета розстріляли будівлю, де знаходиться ВАТ "Мостобуд" на вулиці Паньківська, 5. Вибух справили з ручного протитанкового гранатомета. Поліція для розшуку стрілка ввела план перехоплення "Сирена".

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Україна Київ
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Исаев Максим
Исаев Максим
Отпечатки грязных лап ПутЕна уже обнаружены? При Потрошенко их везде находили!
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