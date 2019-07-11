Шантаж Байденом України: скандал навколо компанії Злочевського отримав новий поворот

Компанія сина екс-віце-президента США Джо Байдена Хантера Rosemont Seneca Partners регулярно отримувала на свої рахунки гроші від газовидобувної компанії Burisma, що працювала в Україні.

У зв'язку з цим журналіст-розслідувач Джон Соломон подав позови проти Державного департаменту США, повідомляється на сайті Південно-східного юридичної фонду.

"Фонд... подав федеральний позов проти Держдепу щодо записів про зв'язки між Державним департаментом (включаючи посольство США в Києві) та Хантером Байденом, Девоном Арчером (інвестор і директор ради директорів Burisma, був заарештований за підозрою в шахрайстві з цінними паперами, – ред.), Burisma Holdings, Rosemont Seneca Partners та/або Blue Star Strategies (фінансовий консультант у Вашингтоні)", – сказано в повідомленні.

Вказується, що Rosemont Seneca Partners отримувала від скандальної газодобувної компанії понад 166 тис. доларів США на місяць.

"Все це сталося в період, коли віце-президент Байден був головною посадовою особою США, що має справу з Україною та її напруженими відносинами з Росією", – додає прес-служба.

Судові позови проти Держдепу були подані після того, як Державний департамент не відповів на запити Соломона від 6 травня 2019 року, що стосуються Закону про свободу інформації.

Джо Байден BBC

Крім того, розслідувач нагадує про зв'язок звільнення колишнього генерального прокурора України Віктора Шокіна зі справою компанії Burisma.

Відзначається, що Джо Байден зажадав звільнити Шокіна від обов'язків, погрожуючи втратою 1 мільярда доларів у вигляді кредитних гарантій США, що могло привести Україну до банкрутства.

Нагадаємо, Верховна Рада України дала згоду на звільнення Шокіна з посади генпрокурора в березні 2016 року.

При цьому Соломон підкреслює, що "кожен американець заслуговує права вважатися невинним, поки не будуть оприлюднені докази чи не буде винесено обвинувальний вирок".

"Тим не менше, на деякі важкі питання Байден повинен відповісти, коли він готується, можливо, до балотування в президенти у 2020 році: чи було доречно, щоб ваш син і його фірма наживалися на Україні, поки ви служили в якості головного спеціаліста з української політики? Яку роботу виконували за ті гроші, які отримала фірма Хантера Байдена?" – запитує журналіст.

Джо і Хантер Байден Bloomberg

Як повідомляв OBOZREVATEL :

Раніше Генеральний прокурор України Юрій Луценко розповів, що компанією Burisma володів міністр охорони природи Януковича Микола Злочевський. Він відповідав за видачу дозволів на видобуток нафти і газу. Після подій 2014 року Генпрокуратура почала розслідувати можливі кримінальні порушення Злочевського, в тому числі компанії Burisma.

Микола Злочевський Delo.ua

У серпні 2017 року прокурора Дмитро Сус заявляв, що відразу після накладення ГПУ арешту на Burisma, підконтрольну Злочевському, генпрокурору Луценко подзвонили "зверху" з вимогою припинити ведення цієї справи.

У 2015 році, перед візитом Джо Байдена до Києва, тодішній посол США Джеффрі Пайєт виступив перед групою бізнесменів та інвесторів на конференції в Одесі і заявив їм, що українські прокурори захищають корумпованого власника енергетичної компанії, в якій працює син Байдена, Хантер, замість того, щоб переслідувати його за законом.

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