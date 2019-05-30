"Шансів немає": українським військовим у полоні "ДНР" передбачили трагічну долю

Вісім українських військовослужбовців, які потрапили в полон "ДНР", можуть не повернутися назад в Україну, як і захоплені в Чорному морі моряки.

Таку думку висловив військовий експерт Михайло Жирохов в інтерв'ю "Апострофу".

Він вказав на важливу деталь – захоплених українців не збираються обмінювати. "Якщо в звичайних випадках обміни відбувалися досить швидко, то в цьому випадку шансів немає. Ні генеральний штаб, ні військове керівництво не виступили з цією заявою. Це може означати, що або відбуваються закулісні переговори, в чому я не впевнений, або хлопці потрапили в неприємну ситуацію", – пояснив Жирохов.

РБК-Україна

Експерт також провів аналогію з моряками, які потрапили в російський полон у Чорному морі. За його словами, швидкого вирішення ситуації очікувати не слід, оскільки Захід навряд чи зможе вплинути на окупантів.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Уранці 22 травня восьмеро військовослужбовців Збройних сил України потрапили у полон у зоні бойових дій на Донбасі.

Міністр оборони Степан Полторак підтвердив інформацію про 8 полонених і сказав, що вони були зі старшиною.

У "ДНР" заявили, що "із затриманими проводяться слідчі заходи".

Як з'ясувалося, українські бійці, які потрапили в полон, не виконували жодних бойових завдань, а здійснювали тилову операцію. Найімовірніше, навігатор, яким користувалися військові, вказав їм неправильний шлях.

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