Шахраї активізували нову схему в Instagram: як уберегтися українцям

Шахраї знайшли новий спосіб виманювати гроші в довірливих українців. Цього разу під удар потрапили користувачі Instagram, які захоплюються правильним харчуванням або дієтами.

Детальніше про схему читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Підписалася на дієти

Киянка Світлана Коваленко давно є прихильницею різних дієт. Тому в Instagram у неї багато підписок на сторінки, де розповідається про правильне харчування, схуднення, фітнес.

Іноді на них проводять конкурси або розсилають меню дієт в обмін на певні умови.

"Я часто погоджуюся, тому що не хочу платити інтернет-дієтологам. Тут можна просто підписатися на кілька інших сторінок й отримати на пошту гарне меню дієти або правильного харчування. А в організаторів зі свого боку з'являться додаткові фоловери", – пояснює Світлана.

Аж якось вона натрапила на повідомлення, в якому пропонували дієту аж на чотири тижні безкоштовно. Достатньо залишити адресу електронної пошти.

"Я ще здивувалася: як, і не треба підписуватися на купу сторонніх сторінок? Природно, я відразу надіслала свою пошту й стала чекати", – ділиться дівчина.

Відповідь їй надійшла за кілька днів. У пошті виявилося відразу чотири листи з однієї адреси. У першому просили авторизуватися. У другому Світлану обрадували тим, що, крім меню, вона виграла подарунок. А в третьому вже можна було скачати ту саму дієту.

Шахраї заманюють українців призами Скриншот

Шахраї заманюють українців призами Скриншот

"Якщо чесно, дієта виявилася так собі. Всім відомий раціон, жодної фантазії. А ось другий лист із подарунками мене зацікавив. Я перейшла за посиланням і в мене було три спроби – потрібно було натиснути на малюнок з коробочкою й виграти подарунок.

Шахраї виманюють у довірливих українців їхні дані Скриншот

Шахраї виманюють у довірливих українців їхні дані Скриншот

Шахраї виманюють у довірливих українців їхні дані Скриншот

Перші дві спроби виявилися невдалими. А ось третього разу я виграла три тисячі доларів. Я, звісно, запідозрила "розвід", але пішла далі. Природно, мене попросили повідомити номер моєї банківської картки нібито для перерахування грошей. Дала їм підроблений номер і на цьому все закінчила", – каже Світлана.

За приз вимагають гроші

Олеся Данильченко, заступниця директора української міжбанківської асоціації членів платіжної системи ЕМА, розповідає, що таке шахрайство з призами в тренді вже з нового року.

"Вони з'являються у Facebook, це може бути також реклама, що спливає в інтернеті. Або маскуються під мобільних операторів чи великі магазини, які нібито проводять розіграші. Таких варіантів безліч", – стверджує вона

Буквально на днях представники ЕМА виявили сайт, на якому пропонують розіграти призи. Щоправда, просять сплатити 1% від вартості подарунка, а якщо "щасливчик" хоче отримати його грошима, то має надати організаторам дані паспорта та банківської картки. Одно слово, все для того, щоб виманити ваші гроші.

В інтернеті з'являються сайти, на яких пропонують сплатити податок за приз Скриншот

Шахраї просять надати особисті дані Скриншот

"Я б радила, щойно чуєте чи бачите слово "приз", щоб у вас у голові вмикалося – це шахрайство", – зазначає Данильченко.

За її словами, прохання сплатити податок перед отриманням призу є першою ознакою шахрайства, оскільки в нас податки платять з уже отриманих виграшів. Але люди думають, що приз уже в їхніх руках, і платять. У такий спосіб шахраї отримують багато грошей.

Часто зловмисники застосовують у своїй роботі реальні розіграші призів. "Наприклад, ролик із Настею Каменських, яка колись брала участь у такому. Це відео вони змонтували й використовували в своїй діяльності", – говорить Данильченко.

Також недавно з'явився ще один розвід довірливих українців. "На YouTube вийшов ролик, де розповідали, що під час карантину й кризи погано працювали платіжні системи, у них були збої. І чоловік показував як можна заробити на цьому, вводив свої дані й нібито отримував бонуси. Насправді, ми прекрасно розуміємо, що клієнт розбирається зі своїм банком, а не з платіжною системою. Мета цієї схеми одна – виманити в людини дані її банківських карток", – підкреслює експертка.