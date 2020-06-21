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Шахраї активізували нову схему в Instagram: як уберегтися українцям

Марина Петік
Марина Петік
Розслідування
2,3 т.

  • Шахраї знайшли новий спосіб виманювання грошей

  • В інтернеті людям обіцяють призи, а насправді в них крадуть дані банківських карток

  • Експертка радить не довіряти слову "приз"

Шахраї активізували нову схему в Instagram: як уберегтися українцям

Шахраї розводять на гроші в інтернеті

Шахраї знайшли новий спосіб виманювати гроші в довірливих українців. Цього разу під удар потрапили користувачі Instagram, які захоплюються правильним харчуванням або дієтами.

Детальніше про схему читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Підписалася на дієти

Киянка Світлана Коваленко давно є прихильницею різних дієт. Тому в Instagram у неї багато підписок на сторінки, де розповідається про правильне харчування, схуднення, фітнес.

Іноді на них проводять конкурси або розсилають меню дієт в обмін на певні умови.

"Я часто погоджуюся, тому що не хочу платити інтернет-дієтологам. Тут можна просто підписатися на кілька інших сторінок й отримати на пошту гарне меню дієти або правильного харчування. А в організаторів зі свого боку з'являться додаткові фоловери", – пояснює Світлана.

Аж якось вона натрапила на повідомлення, в якому пропонували дієту аж на чотири тижні безкоштовно. Достатньо залишити адресу електронної пошти.

"Я ще здивувалася: як, і не треба підписуватися на купу сторонніх сторінок? Природно, я відразу надіслала свою пошту й стала чекати", – ділиться дівчина.

Відповідь їй надійшла за кілька днів. У пошті виявилося відразу чотири листи з однієї адреси. У першому просили авторизуватися. У другому Світлану обрадували тим, що, крім меню, вона виграла подарунок. А в третьому вже можна було скачати ту саму дієту.

Шахраї заманюють українців призами

Шахраї заманюють українців призами Скриншот

Шахраї заманюють українців призами

Шахраї заманюють українців призами Скриншот

"Якщо чесно, дієта виявилася так собі. Всім відомий раціон, жодної фантазії. А ось другий лист із подарунками мене зацікавив. Я перейшла за посиланням і в мене було три спроби – потрібно було натиснути на малюнок з коробочкою й виграти подарунок.

Шахраї виманюють у довірливих українців їхні дані

Шахраї виманюють у довірливих українців їхні дані Скриншот

Шахраї виманюють у довірливих українців їхні дані

Шахраї виманюють у довірливих українців їхні дані Скриншот

Шахраї виманюють у довірливих українців їхні дані

Шахраї виманюють у довірливих українців їхні дані Скриншот

Перші дві спроби виявилися невдалими. А ось третього разу я виграла три тисячі доларів. Я, звісно, запідозрила "розвід", але пішла далі. Природно, мене попросили повідомити номер моєї банківської картки нібито для перерахування грошей. Дала їм підроблений номер і на цьому все закінчила", – каже Світлана.

За приз вимагають гроші

Олеся Данильченко, заступниця директора української міжбанківської асоціації членів платіжної системи ЕМА, розповідає, що таке шахрайство з призами в тренді вже з нового року.

"Вони з'являються у Facebook, це може бути також реклама, що спливає в інтернеті. Або маскуються під мобільних операторів чи великі магазини, які нібито проводять розіграші. Таких варіантів безліч", – стверджує вона

Буквально на днях представники ЕМА виявили сайт, на якому пропонують розіграти призи. Щоправда, просять сплатити 1% від вартості подарунка, а якщо "щасливчик" хоче отримати його грошима, то має надати організаторам дані паспорта та банківської картки. Одно слово, все для того, щоб виманити ваші гроші.

В інтернеті з'являються сайти, на яких пропонують сплатити податок за приз

В інтернеті з'являються сайти, на яких пропонують сплатити податок за приз Скриншот

Шахраї просять надати особисті дані

Шахраї просять надати особисті дані Скриншот

"Я б радила, щойно чуєте чи бачите слово "приз", щоб у вас у голові вмикалося – це шахрайство", – зазначає Данильченко.

За її словами, прохання сплатити податок перед отриманням призу є першою ознакою шахрайства, оскільки в нас податки платять з уже отриманих виграшів. Але люди думають, що приз уже в їхніх руках, і платять. У такий спосіб шахраї отримують багато грошей.

Часто зловмисники застосовують у своїй роботі реальні розіграші призів. "Наприклад, ролик із Настею Каменських, яка колись брала участь у такому. Це відео вони змонтували й використовували в своїй діяльності", – говорить Данильченко.

Також недавно з'явився ще один розвід довірливих українців. "На YouTube вийшов ролик, де розповідали, що під час карантину й кризи погано працювали платіжні системи, у них були збої. І чоловік показував як можна заробити на цьому, вводив свої дані й нібито отримував бонуси. Насправді, ми прекрасно розуміємо, що клієнт розбирається зі своїм банком, а не з платіжною системою. Мета цієї схеми одна – виманити в людини дані її банківських карток", – підкреслює експертка.

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