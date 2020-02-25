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25 лютого • оновлено в 19:28
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/ Розслідування

Заявляли, що знайомі із Зеленським: затримано шахраїв, які продавали посади за $4 млн

1.7т
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В Україні викрили зловмисників, які обіцяли кандидатам призначення на посади голів ОДА в обмін на гроші (в загальній сумі понад 4 млн доларів).

Правопорушники заявляли, що в них нібито є "зв'язки" з вищим керівництвом країни – президентом, прем'єр-міністром, главою Офісу президента, членами Кабміну тощо – і вони можуть посприяти призначенню. Про це повідомила пресслужба Офісу генерального прокурора України.

Так, за 1 млн 650 тисяч доларів підозрювані обіцяли певному кандидату крісло голови Житомирської обласної державної адміністрації. Шахраїв затримали 25 лютого під час передачі частини грошей у 550 тисяч доларів.

ГПУ впіймала шахраїв, які продавали крісла голів ОДА

ГПУ впіймала шахраїв, які продавали крісла голів ОДА

Колаж

Цього ж дня правоохоронці зловили при отриманні першої частини коштів у сумі 350 тисяч доларів чоловіка, який намагався заволодіти шахрайським шляхом грошима громадянина в сумі 3 млн 100 тисяч доларів за нібито сприяння в призначенні його головою Миколаївської ОДА.

Проводяться першочергові слідчі дії в кримінальному провадженні за ч. 4 ст. 190 (шахрайство) КК України.

Як писав OBOZREVATEL, раніше під час отримання частини хабаря в загальному розмірі 325 тисяч гривень ГПУ затримала в.о. директора держпідприємства "Закарпатський облавтодор" та начальника відділу його філії.

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Автор
Богдана Васильченко
Тема
Боротьба з корупцією в Україні
Місце
Україна
Теги
шахраї затримання хабар Кабінет Міністрів України Офіс президента Офіс генерального прокурора України
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