Шахраї під виглядом радника Зеленського й генерала вимагали 1 млн хабаря на Вінниччині

Служба безпеки України затримала у Вінниці злочинну групу, яка вимагала в місцевого підприємця понад 1,1 мільйона гривень.

Як повідомляє пресслужба СБУ, одним із затриманих виявився ексспівробітник міліції, який відрекомендовувався радником глави держави. Він мав посвідчення працівника Офісу президента.

Разом із двома спільниками, один із яких назвався генералом, він погрожував комерсанту фізичним насильством і знищенням майна за неповернення боргу, якого не існувало. За цю суму експравоохоронець також обіцяв не перешкоджати підприємцю у веденні бізнесу.

Співробітники СБУ затримали трьох фігурантів під час отримання всієї суми "боргу".

У рамках кримінального провадження за ч. 4 ст. 189 Кримінального кодексу України планується оголошення фігурантам підозр у скоєнні злочину та обрання запобіжного заходу. Тривають слідчо-оперативні дії щодо встановлення інших осіб, ймовірно причетних до правопорушення.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на Закарпатті СБУ затримала банду здирників-рекетирів, одним із ватажків якої є депутат Свалявської райради.