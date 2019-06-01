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/Розслідування

"Шахраї, чорні нотаріуси та тітушки": ГПУ відбила масштабну рейдерську атаку на Київщині

1.7тЧитати матеріал російською

Генеральна прокуратура України спільно з Національною поліцією відбили рейдерську атаку на одне з міст Київської області.

"Об‘єктом шахраїв, чорних нотаріусів та тітушок було 18 тисячне місто на Київщині. Бандити затримані, арешти на майно накладені", – повідомив на Facebook генеральний прокурор Юрій Луценко.

За його словами, це свідчить про необхідність змін до законодавства про реєстраційні функції.

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"Це ще раз свідчить про необхідність змін до законодавства про реєстраційні функції, яких ми з міністром юстиції добиваємося вже другий рік. Це – джерело корупції номер чотири в моїй класифікації" – резюмував Луценко.

Луценко розповів про дії прокуратури

Луценко розповів про дії прокуратури

LIGA.net

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Луценко заявив, що співробітники Генеральної прокуратури України завершили досудове слідство щодо осіб, винних у вбивствах на Майдані.

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Особа
Юрій Луценко
Місце
УкраїнаКиїв
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леня зе
леня зе
если ничего нет маштабного то можно придумать.даже на фото спецоперации не заморочились .кастрюли схавают😂👏
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