"Шахраї, чорні нотаріуси та тітушки": ГПУ відбила масштабну рейдерську атаку на Київщині

Генеральна прокуратура України спільно з Національною поліцією відбили рейдерську атаку на одне з міст Київської області.

"Об‘єктом шахраїв, чорних нотаріусів та тітушок було 18 тисячне місто на Київщині. Бандити затримані, арешти на майно накладені", – повідомив на Facebook генеральний прокурор Юрій Луценко.

За його словами, це свідчить про необхідність змін до законодавства про реєстраційні функції.

"Це ще раз свідчить про необхідність змін до законодавства про реєстраційні функції, яких ми з міністром юстиції добиваємося вже другий рік. Це – джерело корупції номер чотири в моїй класифікації" – резюмував Луценко.

Луценко розповів про дії прокуратури LIGA.net

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Луценко заявив, що співробітники Генеральної прокуратури України завершили досудове слідство щодо осіб, винних у вбивствах на Майдані.

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