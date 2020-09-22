Шабуніну спалили будинок під Києвом: поліція назвала причину загоряння

Причиною пожежі в будинку керівника громадської організації "Центр протидії корупції", активіста Віталія Шабуніна став навмисний підпал.

Результати експертизи, проведеної Національною поліцією України, потерпілий повідомив на своїй сторінці в Facebook.

"Отримали висновки експертизи щодо мого будинку – 100% умисний підпал", – написав Шабунін.

Він підкреслив, що не має претензій до результатів експертизи і додав, що не може розголошувати матеріали справи.

"Підпал здійснювався способом, який залишав мінімальні шанси на порятунок людей в будинку. Господнє чудо, що сусідка серед ночі не спала", – уточнив активіст.

Шабунін зазначив, що виконавці і замовники злочину поки не знайдені.

Результат експертизи. Віталій Шабунін в Facebook

Він також подякував людям, які допомогли його сім'ї засобами на відновлення згорілого будинку. Шабунін поскаржився, що йому не вистачає понад 10 тисяч доларів, щоб закінчити роботи і попросив підтримати його.

"У цю суму входить тільки відновлення знищеного підпалом. Гроші на інші роботи (паркани, відведення води, дитячу мансарду, двір і т.д.), а також необхідні побутову техніку та меблі візьму в кредит", – додав Шабунін.

Нагадаємо, що в серпні українці за місяць зібрали 42 тисячі доларів на відновлення будинку Шабуніна.

Активіст відновлює згорілий будинок. Віталій Шабунін в Facebook

Причиною пожежі в будинку Шабуніна виявився підпал. Віталій Шабунін в Facebook

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