Шабуніну спалили будинок під Києвом: поліція назвала причину загоряння

Причиною пожежі в будинку керівника громадської організації "Центр протидії корупції", активіста Віталія Шабуніна став навмисний підпал.

Результати експертизи, проведеної Національною поліцією України, потерпілий повідомив на своїй сторінці в Facebook.

"Отримали висновки експертизи щодо мого будинку – 100% умисний підпал", – написав Шабунін.

Він підкреслив, що не має претензій до результатів експертизи і додав, що не може розголошувати матеріали справи.

"Підпал здійснювався способом, який залишав мінімальні шанси на порятунок людей в будинку. Господнє чудо, що сусідка серед ночі не спала", – уточнив активіст.

Шабунін зазначив, що виконавці і замовники злочину поки не знайдені.

Він також подякував людям, які допомогли його сім'ї засобами на відновлення згорілого будинку. Шабунін поскаржився, що йому не вистачає понад 10 тисяч доларів, щоб закінчити роботи і попросив підтримати його.

"У цю суму входить тільки відновлення знищеного підпалом. Гроші на інші роботи (паркани, відведення води, дитячу мансарду, двір і т.д.), а також необхідні побутову техніку та меблі візьму в кредит", – додав Шабунін.

Нагадаємо, що в серпні українці за місяць зібрали 42 тисячі доларів на відновлення будинку Шабуніна.

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