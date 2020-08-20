Угіддя тільки для VIP та браконьєрство, яке процвітає: як в Україні полювання перетворили на розвагу "еліти"

На початку серпня в Україні офіційно розпочався черговий сезон полювання. На жаль, рідко така подія обходиться без новин про нещасні випадки або повідомлень про браконьєрство.

OBOZREVATEL з'ясував, чим небезпечне це захоплення, чи процвітає в нашій країні браконьєрство, а також яку відповідальність передбачено за порушення правил полювання.

На полюванні гинуть не тільки звірі

Нещасні випадки під час полювання, на жаль, не рідкість в Україні. Практично під час кожного сезону з'являється інформація про випадкові поранення і навіть вбивства з необережності.

Наприклад, у Кіровоградській області під час полювання на пернатих чоловік застрелив свого друга. Плаваючи по озеру на човні, намагаючись підстрелити птаха, один із них вистрілив і поцілив у голову напарнику, який цієї миті піднявся й опинився на лінії вогню. Поранення виявилося смертельним.

У Хустському районі Закарпаття місцевий житель повідомив поліції, що під час полювання з власної необережності застрелив товариша. Як потім з'ясували правоохоронці, чоловіки виявилися браконьєрами, дозволи на полювання у них були відсутні, а рушниці не були зареєстровані.

Але бувають випадки, коли люди гинуть, ще навіть не почавши полювати. У квітні 2020 року на Волині мисливець розкладав зброю біля автомобіля та, намагаючись зловити рушницю, яка випала, випадково застрелив свого напарника.

Здебільшого причиною загибелі людей є необережність або недотримання елементарних правил.

Ви браконьєра не бачили?

Більшість мисливців дотримується встановлених правил і є законослухняними громадянами. Вони прекрасно розуміють, що варварські способи полювання не тільки завдають шкоди природі, але й загрожують іншими проблемами. Але, незважаючи на адміністративну та кримінальну відповідальність за браконьєрство, знаходяться люди, які все одно порушують закон.

У Тисменицькому районі Івано-Франківської області жителі одного з сіл викликали поліцію через постріли в полі. Правоохоронці приблизно 20 хвилин ганялися за невідомим автомобілем, який за їхньої появи намагався поїхати з місця події. Як потім виявилося, за кермом у нетверезому стані був глава однієї із сільрад, а в салоні машини знайшли рушницю, яка перевозилася з порушенням правил. Місцеві жителі припустили, що мисливець увечері намагався за допомогою ліхтаря підстрелити кількох зайців.

Але буває, що в браконьєрстві підозрюють тих, хто з цим явищем зобов'язаний боротися за службовим обов'язком. У листопаді 2017 року в соцмережах з'явилися фотографії, на яких зображено двох чоловіків із рушницями, що позують поруч із мертвою риссю – твариною, внесеною до Червоної книги України.

Мисливців швидко впізнали – ними виявилися співробітник одного із Закарпатських лісових господарств та його син. Лісник на своє виправдання заявив, що рись не вбивав, вона була збита машиною, а він тільки сфотографувався. Після службової перевірки чоловіка звільнили, але не за браконьєрство. Потім він у судовому порядку намагався поновитися на посаді.

Полювання для VIP, або бідним вхід заборонено

Не секрет, що в Україні є місця, в яких полювати суворо заборонено. Але, як відомо, певна сума грошей вирішує всі питання. Неодноразово виникали скандали, пов'язані з полюванням у заповідниках, рекреаційних зонах, яке влаштовується для високопосадовців і забезпечених людей. Про ці VIP-заказники прекрасно знає місцева влада, але, на жаль, їхню діяльність досі не припинено.

Як розповів OBOZREVATEL один із мисливців-любителів, полювати можна навіть у заповідниках і на червонокнижних тварин.

"Головне – знати, з ким домовлятися – деякі вирішують це питання через лісників, хтось через керівництво заповідників. Питання тільки в ціні або наявності зв'язків у охочого влаштувати собі царське полювання. І тоді ніхто нічого не побачить і не почує", – підкреслив наш співрозмовник .

Зазначимо, що в січні 2020 року відомий український еколог Володимир Борейко розповів про проведення полювань у державній резиденції Залісся, яку указом президента Віктора Ющенка ще в 2010 році мали зробити національним природним парком. За його словами, незважаючи на запевнення Офісу президента, на території резиденції щовихідного звучать постріли. Крім того, він повідомив, що недалеко від місцевого заказника було знайдено рештки не тільки оленів, але й лося, якого, як відомо, вбивати заборонено законом.

Додамо, що в березні поточного року на сайті Верховної Ради було розміщено законопроєкт від нардепа з фракції "Слуга народу", яким пропонується узаконити вольєрне полювання, а також легалізувати всесезонне вбивство тварин на закритих територіях. Крім того, документом передбачено створення списку "шкідливих тварин", яких можна вбивати скрізь і круглий рік.

Браконьєра можна покарати, якщо ...

Як розповіли OBOZREVATEL у поліції, найпростіше покарати браконьєрів, якщо вони спіймані на місці злочину. Водночас правоохоронці зазначають, що у разі, коли факт незаконного полювання не вдається задокументувати по "гарячих" слідах, знайти винного досить складно.

"Найчастіше, рештки незаконно вбитої тварини знаходять через певний час, і це робить пошук зловмисника проблематичним. Тобто є багато чинників, які впливають на пошук і покарання браконьєрів. Але якщо ж його особу встановлено, то є всі механізми для того, щоб притягнути його до відповідальності", – підкреслили в поліції.

Полювати потрібно правильно

Правоохоронці констатують, що основними порушеннями, які було виявлено з початку нинішнього сезону полювання, є відсутність тих чи інших документів, зокрема контрольної картки обліку добутої дичини.

Для того, щоб не мати проблем із законом. потрібно пам'ятати, що в Україні діє низка заборон, пов'язаних із полюванням.

Наприклад:

заборонено полювати з човна або автомобіля з увімкненими двигунами, а також застосовувати джерела світла, які можуть засліпити звірів;

категорично заборонено полювати в заповідниках, у межах населених пунктів, у темний час доби, а також у заборонені для полювання строки на відповідні види тварин;

забороняється полювання із застосуванням або використанням заборонених знарядь, зокрема клеїв, петель, капканів.

Правоохоронці нагадують, що в разі серйозних порушень, крім штрафів, для мисливців передбачено більш серйозні покарання – аж до анулювання дозволу на зберігання зброї.

Зазначимо, що за порушення правил полювання передбачено адміністративну відповідальність. Зокрема, без належного на те дозволу, в заборонених місцях або час, недозволеними знаряддями або способами. Крім того, відповідно до статті 248 (Незаконне полювання) Кримінального кодексу України передбачено покарання у вигляді штрафу від однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян до обмеження волі або позбавлення волі на строк до п'яти років.