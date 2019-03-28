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Валентин Щербін
Валентин Щербін
ЖурналістВсі статті автора

"Сетка" Порошенко: голоса скупают прямо в ТРЦ

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До первого тура выборов президента Украины осталось всего 3 дня. При этом отнюдь не все команды лидеров президентской гонки пытаются работать честно, используя законные методы привлечения своих сторонников. Речь идет в частности об уже известной “сетке” скупа голосов, которую активно используют люди нынешнего президента Украины Петра Порошенко.

По данным OBOZREVATEL, в Хмельницкой области так называемые теневые штабы спонсирует семья Александра Гереги, который является владельцем сети гипермаркетов “Эпицентр” и “Новая линия”. Его состояние оценивается почти в 800 миллионов долларов.

На указанной ниже карте, которая попала в наше распоряжение, описаны ответственные за скупку голосов по Хмельницкой области. В большинстве своем это действующие или бывшие чиновники администраций, депутаты от аффилированной с Герегой партии “За конкретные дела”, бизнесмены или экс-сотрудники правоохранительных органов.

"Сетка" Порошенко: голоса скупают прямо в ТРЦ

Например, в Шепетовке за процессом следит Николай Агарков, директор сахарного завода “Свагрог”, который является доверенным лицом БПП. В Ярмопинцах ответственные за "теневой штаб" — глава РГА Андрей Шутяк и Иван Кирилюк, депутат областного совета от партии “Конкретные дела”. В Летичеви “черным штабом” руководит глава районного совета, тесно связанная с нынешним главой ОГА Вадимом Лозовым.

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В городе Хмельницкий теневой схемой по построению “сетки” руководит заместитель главы ОГА Александр Нагурный. Он получает порядка 10 тысяч долларов наличными от Гереги и возглавляет теневой штаб. На местах деньги также идут через “Эпицентр”.

Отдельное внимание стоит уделить городу Каменец-Подольский. По нашим данным, там в БПП не брезгуют проводить партийные собрания в школах, что прямо запрещено законом.

К примеру, 20 марта в 18:30 состоялась встреча 12 "десятников" в школе № 7 (по улице Гордийчука) с руководителем 193 округа от БПП Оксаной Степаненко, которая раздавала агитационные материалы для распространения среди так называемых сторонников с последующим заполнением анкет.

Оксана объявила, что дата следующей встречи запланирована 20 марта на 17.30, на которой будут присутствовать лидеры от БПП, а также подчеркнула, оплата происходит по количеству заполненных анкет, которые предварительно будут ею проверены.

Сам же расчет произошел через два дня после встречи — 22 марта в торговом центре “Размарин”. На 5 этаже здания каждому агитатору выдавали 1 тысячу гривен после предоставления паспортных данных и карточки агитатора.

Оксана Степаненко

Оксана Степаненко

Агитационные материалы

Агитационные материалы

"Сетка" Порошенко: голоса скупают прямо в ТРЦ
"Сетка" Порошенко: голоса скупают прямо в ТРЦ
"Сетка" Порошенко: голоса скупают прямо в ТРЦ
"Сетка" Порошенко: голоса скупают прямо в ТРЦ

Правда, все пошло не совсем по плану представителей теневого штаба. После получения денег один из участников сетки позвонил на линию 102 и сообщил о махинациях.

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Прибывшим на место сотрудникам полиции не удалось повязать организаторов с поличным. Им вовремя удалось выйти из кабинета, закрыв за собой двери. Тем не менее было обнаружено, что на 4 этаже ТРЦ также находится один из кабинетов штаба БПП, где сотрудники полиции нашли большое количество как агитационных материалов за кандидата Петра Порошенко, так и списки агитаторов.

"Сетка" Порошенко: голоса скупают прямо в ТРЦ
"Сетка" Порошенко: голоса скупают прямо в ТРЦ

Все организаторы и участники сетки отказались разъяснять произошедшее сотрудникам полиции, сославшись на Конституцию Украины.

Теневой штаб БПП

Теневой штаб БПП

Стоит отметить, это отнюдь не первое проявление “сетки” в разных регионах Украины. В следующий раз мы расскажем о махинациях на сотню миллионов гривен в Запорожской области.

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Алкашенко Пэтро
Алкашенко Пэтро
И Страна и Шарий уже давно провели расследование Сетки Порошенко-но тупорезам все ни по чем.Петька вождь укротупорезов.
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Добрыня Егорыч
Добрыня Егорыч
Глупее и придумать сложно - создать сетку и подкупать того кто и так за тебя. А та агитка . что на фото чем вам не угодила ? что там криминального ? Короче агония.
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Dell Alex
Dell Alex
Алкашенко Пэтро, иди домой, тут водки нет.
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Алкашенко Пэтро
Алкашенко Пэтро
Добрыня Егорыч, Петька знает что тупее украинцев нет народа-тупому народу тупые схемы....
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Алкашенко Пэтро
Алкашенко Пэтро
Все ровно Поп Рошенко разведет укротупорезов и останется вождем племени.
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Алкашенко Пэтро
Алкашенко Пэтро
Gordon Yury, отлично он должен добить Руину и уменьшить поголовье укротупорезов,пока он отлично справляется-спасибо за Крым и Донбасс!
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Gordon Yury
Gordon Yury
Алкашенко Пэтро, останется, останется - ты даже не сомневайся!!! Можешь уже начинать бухать с горя - раньше сядеш, раньше выйдешь!
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