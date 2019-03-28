До первого тура выборов президента Украины осталось всего 3 дня. При этом отнюдь не все команды лидеров президентской гонки пытаются работать честно, используя законные методы привлечения своих сторонников. Речь идет в частности об уже известной “сетке” скупа голосов, которую активно используют люди нынешнего президента Украины Петра Порошенко.

По данным OBOZREVATEL, в Хмельницкой области так называемые теневые штабы спонсирует семья Александра Гереги, который является владельцем сети гипермаркетов “Эпицентр” и “Новая линия”. Его состояние оценивается почти в 800 миллионов долларов.

На указанной ниже карте, которая попала в наше распоряжение, описаны ответственные за скупку голосов по Хмельницкой области. В большинстве своем это действующие или бывшие чиновники администраций, депутаты от аффилированной с Герегой партии “За конкретные дела”, бизнесмены или экс-сотрудники правоохранительных органов.

Например, в Шепетовке за процессом следит Николай Агарков, директор сахарного завода “Свагрог”, который является доверенным лицом БПП. В Ярмопинцах ответственные за "теневой штаб" — глава РГА Андрей Шутяк и Иван Кирилюк, депутат областного совета от партии “Конкретные дела”. В Летичеви “черным штабом” руководит глава районного совета, тесно связанная с нынешним главой ОГА Вадимом Лозовым.

В городе Хмельницкий теневой схемой по построению “сетки” руководит заместитель главы ОГА Александр Нагурный. Он получает порядка 10 тысяч долларов наличными от Гереги и возглавляет теневой штаб. На местах деньги также идут через “Эпицентр”.

Отдельное внимание стоит уделить городу Каменец-Подольский. По нашим данным, там в БПП не брезгуют проводить партийные собрания в школах, что прямо запрещено законом.

К примеру, 20 марта в 18:30 состоялась встреча 12 "десятников" в школе № 7 (по улице Гордийчука) с руководителем 193 округа от БПП Оксаной Степаненко, которая раздавала агитационные материалы для распространения среди так называемых сторонников с последующим заполнением анкет.

Оксана объявила, что дата следующей встречи запланирована 20 марта на 17.30, на которой будут присутствовать лидеры от БПП, а также подчеркнула, оплата происходит по количеству заполненных анкет, которые предварительно будут ею проверены.

Сам же расчет произошел через два дня после встречи — 22 марта в торговом центре “Размарин”. На 5 этаже здания каждому агитатору выдавали 1 тысячу гривен после предоставления паспортных данных и карточки агитатора.

Оксана Степаненко

Агитационные материалы

Правда, все пошло не совсем по плану представителей теневого штаба. После получения денег один из участников сетки позвонил на линию 102 и сообщил о махинациях.

Прибывшим на место сотрудникам полиции не удалось повязать организаторов с поличным. Им вовремя удалось выйти из кабинета, закрыв за собой двери. Тем не менее было обнаружено, что на 4 этаже ТРЦ также находится один из кабинетов штаба БПП, где сотрудники полиции нашли большое количество как агитационных материалов за кандидата Петра Порошенко, так и списки агитаторов.

Все организаторы и участники сетки отказались разъяснять произошедшее сотрудникам полиции, сославшись на Конституцию Украины.

Теневой штаб БПП

Стоит отметить, это отнюдь не первое проявление “сетки” в разных регионах Украины. В следующий раз мы расскажем о махинациях на сотню миллионов гривен в Запорожской области.

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