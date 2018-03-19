Сестра "бурштинового" нардепа Полякова скупила нерухомості і авто на $ 700 тис.

Олена Ісаєва, сестра народного депутата Максима Полякова ( "Народний фронт"), якого підозрюють у корупції, з 2016 року скупила нерухомості і авто на $ 700 тисяч.

Слідство вважає, що Поляков купував собі майно, використовуючи дані сестри, пишуть "Наші гроші".

За версією слідства, Поляков і нардеп Борислав Розенблат (БПП) вимагали гроші у іноземної фірми за прийняття в парламенті "потрібних" законопроектів з видобутку бурштину.

Максим Поляков

НАБУ і САП домоглися арешту 227-метрового пентхауса в столичному ЖК "Кристал парк", де жив Поляков. Квартира була записана на Олену Ісаєву. Пізніше Апеляційний суд Києва зняв арешт з цього пентхауса.

У березні 2016 року Олена Ісаєва купила квартиру в Аліканте - іспанському курорті на березі Середземного моря.

"100% квартири коштує 33 тис. євро, або приблизно $40,6 тис. Втім, це офіційна ціна, і вона може бути заниженою, оскільки вартість квартир в цьому будинку, за даними сайту Idealista, починається від 50 тис. євро", - йдеться в матеріалі.

У грудні 2016 року Ісаєва зареєструвала BMW Х5 2013 року випуску. Вартість таких авто за станом на березень 2018-го щонайменше $ 30 тис.

21 лютого 2017 року Олена Ісаєва і її чоловік Роман Коваленко купили 68-метрову квартиру в столичній новобудові на вулиці Драгоманова, 2 в районі Позняків.

Станом на березень 2018 року 70-метрові квартири в цьому будинку без ремонту продавалися за майже $ 63 тис.

28 квітня 2017 року сестра Полякова купила 227-метровий пентхаус, який сплив в судах "бурштинової справи".

Станом на лютий 2018 року 221-метрову квартиру без ремонту у забудовника в цьому ж будинку продають майже за $ 500 тис.

В той же день, коли Ісаєва купила пентхаус, її чоловік Роман Коваленко зареєстрував BMW Х5 2017 року. Вартість такого авто в залежності від комплектації у офіційних дилерів станом на березень 2018 року стартує від $ 71 тис.

У січні 2018 року Коваленко оформив ще й Toyota Camry 2012 року. Станом на березень вартість таких авто коливається в районі $18 тис.

За ринковими цінами, станом на березень 2018 року загальна сума майна, купленого сім'єю сестри народного депутата Полякова тільки за приблизними підрахунками становить $722 тисячі.

Формально сестра Полякова - бізнес-вумен: була підприємцем, має приватні фірми.

У чоловіка Олени Ісаєвої Романа Коваленко бізнесу немає.

Як писав "Обозреватель", Полякову та Розенблата пред'явлені звинувачення у хабарництві. Глава САП Назар Холодницький заявив, що Розенблат і Поляков вимагали хабар від компанії-нерезидента за лобіювання законопроектів про видобуток бурштину в Україні.

11 липня 2017 року Верховна Рада підтримала зняття депутатської недоторканності з фігурантів так званої "бурштинової" справи Розенблата і Полякова, проте не дала згоди на їх затримання і арешт.