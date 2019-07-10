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Серце не витримало: дівчина із Запоріжжя, яку підпалив коханий, померла

1.1т Читати матеріал російською

У злочині з 22-річною Анастасією Ковальовою, яку 2 липня посеред вулиці облив бензином і підпалив коханий, настав трагічний кінець - дівчина померла.

Як повідомив в Facebook юрист Іван Мінченко, у Анастасії не витримало серце.

Як відомо, дівчина потрапила в лікарню у вкрай важкому, критичному стані. Її ввели в медикаментозний сон, щоб полегшити біль. У Анастасії на 90% обгоріли тулуб, голова, руки і ноги. Лікарі давали їй добу на виживання, вона протрималася тиждень.

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Анастасія Ковальова

Анастасія Ковальова

Facebook Іван Мінченко

Як повідомляв OBOZREVATEL, хлопцеві Ковальової 28-річному Віталію Чайковському обрали запобіжний захід – він проведе 60 діб під арештом.

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Місце
Україна Запоріжжя
Тег
вбивство
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