Серйозна загроза: в "зростанні антисемітизму" в Україні побачили "російський слід"

Віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Іванна Климпуш-Цинцадзе вважає, що російські спецслужби активно намагаються дискредитувати українських патріотів, намагаючись прирівняти їх до антисемітів.

Під час виступу на конференції "Досвід створення держави Ізраїль: уроки для України" у вівторок, 12 червня, в Києві, вона пояснила, що в країні зараз є серйозні загрози, які далеко не завжди "походять від українських коренів", передає "Інтерфакс-Україна".

"Ті загрози для нашого партнерства, які ми бачимо, це, зокрема, ефективне використання російськими спецслужбами так званої "єврейської карти" в Україні і спроби поставити знак рівності між патріотами українськими і антисемітами", - сказала вона

Новини Порошенко різко висловився про антисемітизм в Україні

За її словами, ще радянські спецслужби застосовували подібну практику по відношенню до українців. І зараз спроби дискредитувати рух за незалежність в Україні активізувалися з новою силою.

"Я не хочу сказати, що такої проблеми взагалі не існує. Це було б безвідповідально. Разом з тим, ті випадки вандалізму або нападів в Україні ми обговорюємо і робимо все від нас залежне, щоб їх ефективно розслідувати і не допустити нових таких випадків", - уточнила Климпуш-Цинцадзе.

Чиновниця наголосила, що за 2017 рік не було зафіксовано жодного випадку насильства проти представників єврейської громади.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше музей Голокосту США заявив про зростання антисемітизму і нацизму в Україні.