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''Середньовічні тортури?'' У тюрмах Полтавщини знайшли заборонені знаряддя

3.2тЧитати матеріал російською

Прокуратура Полтавської області під час перевірки в місцевих виправних колоніях виявила знаряддя, які могли використовуватися для жорстокого катування ув'язнених.

"Середньовічні тортури? Ні. Гострі металеві шипи і колючий дріт проти засуджених. Після цього ми хочемо бачити їх на волі людьми? Після нелюдського поводження з ними?!" - написала в Facebook прес-секретар Генпрокурора Лариса Сарган, опублікувавши фото знахідок.

"Всупереч законодавству в приміщенні відділу нагляду і безпеки виправних установ на видному місці зберігаються спеціальні засоби, заборонені законом: зачепи, рогач, лом, кувалда тощо. Більше того, зачепи і рогач обладнані рукоятками, обмотаними колючим дротом, і оснащені гострими металевими шипами розміром 2-3 см", - розповіла вона.

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Керівництву виправних установ дали вказівку негайно усунути виявлені порушення. Заборонені предмети вилучені для проведення низки експертиз.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 365 (перевищення влади або службових повноважень співробітником правоохоронного органу) та ч. 2 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю) КК України.

''Середньовічні тортури?'' У тюрмах Полтавщини знайшли заборонені знаряддя
''Середньовічні тортури?'' У тюрмах Полтавщини знайшли заборонені знаряддя
''Середньовічні тортури?'' У тюрмах Полтавщини знайшли заборонені знаряддя
''Середньовічні тортури?'' У тюрмах Полтавщини знайшли заборонені знаряддя

Як писав OBOZREVATEL, раніше в Кабміні повідомили про тортури і моторошні умови утримання ув'язнених в українських СІЗО.

Особа
Лариса Сарган
Місце
УкраїнаПолтава
Об'єкт
Генеральна прокуратура України
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Широков Денис
Широков Денис
Теперь накажут за то,что не применяли разрешенные орудия.Жги ещё,Обоз)))
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Пигин Макс
Пигин Макс
Це Европа!
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