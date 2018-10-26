''Середньовічні тортури?'' У тюрмах Полтавщини знайшли заборонені знаряддя

Прокуратура Полтавської області під час перевірки в місцевих виправних колоніях виявила знаряддя, які могли використовуватися для жорстокого катування ув'язнених.

"Середньовічні тортури? Ні. Гострі металеві шипи і колючий дріт проти засуджених. Після цього ми хочемо бачити їх на волі людьми? Після нелюдського поводження з ними?!" - написала в Facebook прес-секретар Генпрокурора Лариса Сарган, опублікувавши фото знахідок.

"Всупереч законодавству в приміщенні відділу нагляду і безпеки виправних установ на видному місці зберігаються спеціальні засоби, заборонені законом: зачепи, рогач, лом, кувалда тощо. Більше того, зачепи і рогач обладнані рукоятками, обмотаними колючим дротом, і оснащені гострими металевими шипами розміром 2-3 см", - розповіла вона.

Керівництву виправних установ дали вказівку негайно усунути виявлені порушення. Заборонені предмети вилучені для проведення низки експертиз.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 365 (перевищення влади або службових повноважень співробітником правоохоронного органу) та ч. 2 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю) КК України.

Як писав OBOZREVATEL, раніше в Кабміні повідомили про тортури і моторошні умови утримання ув'язнених в українських СІЗО.