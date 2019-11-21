Серед жертв – воїн АТО: в Одесі викрили масштабну аферу з працевлаштуванням. Відео

В Одесі викрили аферистів в сфері працевлаштування, серед жертв яких виявився воїн АТО.

Фірма, яка обіцяла хлопцю роботу в охороні з зарплатою 900 грн за зміну, зажадала за так звані "інформаційні послуги" 1800 грн.

Так і не отримавши роботи, боєць звернувся до одеських патріотів, які навідалися в офіс хед-хантерів. Про це в Facebook повідомив активіст Дем'ян Ганул (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Ошуканий боєць АТО Дем'ян Ганул / Facebook

Там активісти застали двох дівчат і ще одну потенційну жертву – також ветерана АТО. На полицях офісу стояли порожні папки для документів, а на столах непрацюючі комп'ютери.

В Одесі відкрили аферу з працевлаштуванням Дем'ян Ганул / Facebook (скріншот)

В Одесі відкрили аферу з працевлаштуванням Дем'ян Ганул / Facebook (скріншот)

Також активісти виявили виписку з Єдиного державного реєстру фізичних осіб-підприємців, з ім'ям керівника цієї фірми з працевлаштування. Бізнесмена звуть Андрій Іванович Черкасов.

В Одесі відкрили аферу з працевлаштуванням Дем'ян Ганул / Facebook (скріншот)

Активіст Дем'ян Ганул зазначив, що раніше в цьому ж приміщенні на вулиці Катерининській, 37/7, працювали квартирні аферисти, які пропонували "послуги" з оренди квартир.

Він викликав поліцію, яка розбирається з законністю роботи хед-хантерів.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, в Києві викрили групу шахраїв, які, видаючи себе за представників одного з благодійних фондів, обіцяли учасникам АТО за 10 тисяч доларів вирішити питання про видачу ордерів на соціальне житло в столиці.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!