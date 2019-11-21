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21 листопада • оновлено в 18:11
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Серед жертв – воїн АТО: в Одесі викрили масштабну аферу з працевлаштуванням. Відео

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В Одесі викрили аферистів в сфері працевлаштування, серед жертв яких виявився воїн АТО.

Фірма, яка обіцяла хлопцю роботу в охороні з зарплатою 900 грн за зміну, зажадала за так звані "інформаційні послуги" 1800 грн.

Так і не отримавши роботи, боєць звернувся до одеських патріотів, які навідалися в офіс хед-хантерів. Про це в Facebook повідомив активіст Дем'ян Ганул (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Ошуканий боєць АТО

Ошуканий боєць АТО

Дем'ян Ганул / Facebook

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Там активісти застали двох дівчат і ще одну потенційну жертву – також ветерана АТО. На полицях офісу стояли порожні папки для документів, а на столах непрацюючі комп'ютери.

В Одесі відкрили аферу з працевлаштуванням

В Одесі відкрили аферу з працевлаштуванням

Дем'ян Ганул / Facebook (скріншот)

В Одесі відкрили аферу з працевлаштуванням

В Одесі відкрили аферу з працевлаштуванням

Дем'ян Ганул / Facebook (скріншот)

Також активісти виявили виписку з Єдиного державного реєстру фізичних осіб-підприємців, з ім'ям керівника цієї фірми з працевлаштування. Бізнесмена звуть Андрій Іванович Черкасов.

В Одесі відкрили аферу з працевлаштуванням

В Одесі відкрили аферу з працевлаштуванням

Дем'ян Ганул / Facebook (скріншот)

Активіст Дем'ян Ганул зазначив, що раніше в цьому ж приміщенні на вулиці Катерининській, 37/7, працювали квартирні аферисти, які пропонували "послуги" з оренди квартир.

Він викликав поліцію, яка розбирається з законністю роботи хед-хантерів.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, в Києві викрили групу шахраїв, які, видаючи себе за представників одного з благодійних фондів, обіцяли учасникам АТО за 10 тисяч доларів вирішити питання про видачу ордерів на соціальне житло в столиці.

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Автор
Михайло Бардін
Місце
Україна Одеса
Теги
новини Одеси шахраї Ветерани війни на Донбасі працевлаштування
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