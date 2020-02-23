Серед мітингуючих у Нових Санжарах виявився громадянин засуджений за дезертиртирство.
Під впливом розпитих з друзями спиртних напоїв він лаявся і кидався на поліцейських.
Зокрема пропопонував їм поїхати на передову. Зараз він протверезів і йому стало соромно за свої вчинки.
Подивіться на кого саме він лаявся і кого закликав поїхати на передову.
Попереду цього громадянина чекає суд, який визначить його міру відповідальністі за участь у масових порушеннях громадського порядку.
А я щиро дякую офіцеру поліції, Захиснику Вітчизни, Олександру Нетребко, який в 2014 році чесно служив в 79 бригаді ВСУ і, в його особі, всім співробітникам поліції, які виконали свій службовий обов’язок в Нових Санжарах і зупинили цю вакханалію насилля.
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