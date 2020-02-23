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23 лютого • оновлено в 18:51
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Антон Геращенко
Антон Геращенко
Заступник міністра внутрішніх справ України Всі статті автора

Серед мітингуючих у Нових Санжарах виявився дезертир

8.7т

Серед мітингуючих у Нових Санжарах виявився громадянин засуджений за дезертиртирство.

Під впливом розпитих з друзями спиртних напоїв він лаявся і кидався на поліцейських.

Зокрема пропопонував їм поїхати на передову. Зараз він протверезів і йому стало соромно за свої вчинки.

Подивіться на кого саме він лаявся і кого закликав поїхати на передову.

Попереду цього громадянина чекає суд, який визначить його міру відповідальністі за участь у масових порушеннях громадського порядку.

А я щиро дякую офіцеру поліції, Захиснику Вітчизни, Олександру Нетребко, який в 2014 році чесно служив в 79 бригаді ВСУ і, в його особі, всім співробітникам поліції, які виконали свій службовий обов’язок в Нових Санжарах і зупинили цю вакханалію насилля.

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Автор
Антон Геращенко Антон Геращенко
Місце
Україна
Джерело
Джерело: Facebook Антона Геращенка
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Franta Bonanta
Franta Bonanta
санжари это черная страница истории украинской области
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Ostrovskiy Oleg
Ostrovskiy Oleg
Справочка для пана "спикера". Термин "дезертир" используется в советских фильмах. В ВСУ використовують СЗЧ (самовільне залишення частини).
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