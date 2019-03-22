''Росія втратила Україну": сербський терорист "ДНР" вибухнув новими заявами

Відомий найманець із Сербії, снайпер терористів "ДНР" Деян "Декі" Берич заявив, що РФ "втратила Україну" через "антиросійську ідеологію".

В інтерв'ю "Комсомольской правде" Берич назвав Україну дикою та сказав, що декілька останніх поколінь населення навмисне налаштовували проти РФ.

"Мені здається, що й Росія втратила Україну. В Україні вже виросло три-чотири генерації молоді, якій прищепили антиросійську ідеологію. І дали можливість стати дикою. Люди старші 40 років в Україні цю антиросійську дикість ненавидять, але вони не можуть боротися зі своєю ж молоддю", ‒ вибухнув звинуваченнями терорист.

Водночас він заявив, що Росія дуже допомагає Україні економічно, і якщо це припинитися, то держава нібито впаде.

Деян Берич "Новинарня"

"Це турбота Європи і США, вони довели Україну, вони і повинні розсьорбувати. Захід повинен відчути тяжкість України, повислої у нього на шиї. І в цей момент вся його любов до Києва закінчиться. А поки Захід все влаштовує, тому що Росія продовжує утримувати Україну", ‒ сказав антиукраїнський терорист.

Як писав OBOZREVATEL, Берич заявив, що за бажання Росія нібито могла б повністю окупувати Україну за лічені дні.

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