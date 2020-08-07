Серб, що воював за "Л/ДНР", розкрив свою особистість: відзначився і в Криму

У лавах терористів на Донбасі воював сербський найманець Братислав Живкович.

На його сторінці ВКонтакте йдеться, що він родом з міста Крушеваць в Сербії, навчався в Донецькому національному університеті.

Після окупації Донбасу Живкович приєднався до незаконних військових формувань "ЛНР".

На одному з фото він демонструє "посвідчення учасника бойових дій".

До війни на Донбасі найманець знаходився в Криму під час його анексії. Він має "почесний хрест ополчення Севастололя" і "медаль за захист Криму".

Сербський найманець Братислав Живкович ВКонтакте

ВКонтакте

ВКонтакте

ВКонтакте

ВКонтакте

ВКонтакте

Сербський найманець Братислав Живкович ВКонтакте

Скрін ВКонтакте

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Офісі генерального прокурора України почали кримінальні провадження за фактами участі понад 100 іноземних найманців у складі незаконних збройних формувань на Донбасі.