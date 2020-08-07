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Серб, що воював за "Л/ДНР", розкрив свою особистість: відзначився і в Криму

Мирослав Семенюк
Мирослав Семенюк
Розслідування
1,7 т.
Сербський найманець Братислав Живкович

Сербський найманець Братислав Живкович. ВКонтакте

У лавах терористів на Донбасі воював сербський найманець Братислав Живкович.

На його сторінці ВКонтакте йдеться, що він родом з міста Крушеваць в Сербії, навчався в Донецькому національному університеті.

Після окупації Донбасу Живкович приєднався до незаконних військових формувань "ЛНР".

На одному з фото він демонструє "посвідчення учасника бойових дій".

До війни на Донбасі найманець знаходився в Криму під час його анексії. Він має "почесний хрест ополчення Севастололя" і "медаль за захист Криму".

Сербський найманець Братислав Живкович

Сербський найманець Братислав Живкович ВКонтакте

ВКонтакте

ВКонтакте

ВКонтакте

ВКонтакте

ВКонтакте

ВКонтакте

ВКонтакте

ВКонтакте

ВКонтакте

ВКонтакте

Сербський найманець Братислав Живкович

Сербський найманець Братислав Живкович ВКонтакте

Скрін ВКонтакте

Скрін ВКонтакте

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Офісі генерального прокурора України почали кримінальні провадження за фактами участі понад 100 іноземних найманців у складі незаконних збройних формувань на Донбасі.

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  2. Розслідування