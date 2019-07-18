"Сепаратизм!" На Закарпатті розгорівся скандал через Угорщину

Служба безпеки України (СБУ) зареєструвала кримінальне провадження за фактом розміщення на першій сторінці газети Kárpátalja частини Закарпатської області в кольорах угорського національного прапора.

За даними пресслужби відомства, на зазначеній території балотуються кандидати в народні депутати від угорської меншини (УІО №68, 69, 73).

"Таке зображення містить ознаки посягання на територіальну цілісність України й може спровокувати сепаратистські настрої в середовищі угорської національної меншини", — зазначили в СБУ.

Крім того, в спецслужбі підкреслили, що поширення друкованих матеріалів із вказаною карткою є публічним закликом до зміни кордонів України і порушує Конституцію.

Відомості внесені до ЄРДР за ознаками скоєння злочину, передбаченого ч. 2 ст. 110 Кримінального кодексу (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України).

На ілюстрацію в газеті раніше звернув увагу заступник міністра закордонних справ Єгор Божок.

"На першій сторінці газети "Карпаталія" ГО "Товариство угорської культури Закарпаття" під гаслом "Угорцю, вставай! "Ілюстрована приналежність до Угорщини низки територій України. Сепаратизм! ГПУ і СБУ повинні ініціювати провадження. Підписав листа", — написав Божок у своєму Twitter.

Як повідомив OBOZREVATEL, на Закарпатті в розпал виборчої кампанії прибули делегації з Угорщини та глава угорського МЗС Петер Сійярто. В Україні цей крок розцінили як неприкрите втручання у внутрішні справи країни.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!