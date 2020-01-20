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20 січня • оновлено в 15:46
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/ Розслідування

Сепаратистка Штепа відсудила в України 3600 євро

2.1т
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Ексмерка Слов'янська, одіозна сепаратистка Неля Штепа, яку обвинувачують у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України й створення терористичної групи, отримала від країни 3600 євро компенсації за порушення права на свободу.

Відповідне рішення ухвалив Європейський суд з прав людини. Про це розповів адвокат колишної чиновниці Олександр Шадрін, передає Укрінформ.

"Неля Штепа виграла справу в ЄСПЛ й отримала грошову компенсацію за порушення права на свободу і справедливий суд", – сказав він.

Штепа отримала від України 3600 євро

Штепа отримала від України 3600 євро

Зазначається, що нині Штепа перебуває у Слов'янську, чекаючи виклику до суду в Харкові.

За словами Шадріна, до рішення суду про запобіжний захід вона не повинна цілодобово бути вдома. Водночас, підкреслив він, його підзахисна не збирається покидати Україну, любить її і сподівається на справедливий суд.

Правозахисник додав, що 15 січня мало було відбутися засідання Орджонікідзевського районного суду Харкова у справі Нелі Штепи, однак адвокати "не змогли прибути з поважних причин". Тож засідання перенесли на 10:00 11 лютого.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Європейський суд з прав людини зобов'язав Україну виплатити ексочільниці Слов'янська, одіозній сепаратистсці Нелі Штепі, грошову компенсацію.

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Автор
Діна Баронова
Особа
Неля Штепа
Місце
Україна
Теги
Європейський суд з прав людини сепаратист
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фил филька
фил филька
получается украина нарушает права человека? мне тут упоротые втуляют что такое только в рашке возможно. ан нет, упороши. вы брехуны оказывается))
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