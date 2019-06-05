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/Розслідування

Літній сепаратист жорстоко побив жінку в Одесі: з'ясувалися подробиці та ім'я

2.6тЧитати матеріал російською

Поліція почала розслідування за фактом побиття сепаратистом жительки Одеси Наталії Савічевої. Нападником виявився 68-річний Микола Зайцев.

За фактом розпочато провадження за ч. 1 ст. 125 (умисне нанесення легких тілесних ушкоджень). Відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Про це OBOZREVATEL повідомили в поліції Одеської області. Правда, там стверджують, що нібито Наталія після звернення відмовилася від проходження судово-медичної експертизи.

Літній сепаратист жорстоко побив жінку в Одесі: з'ясувалися подробиці та ім'я

Нацполіція

"Це не так, у поліції мені тоді навіть не виписували направлення на експертизу, і просто вказали на вихід", – зі свого боку зазначає в розмові з нами постраждала.

Нагадаємо, 3 червня в парку Горького в Одесі літній "сепаратист" напав на Наталію з кулаками. За словами жінки, вона сиділа на лавочці, спостерігаючи за дітьми. Поряд сидів літній чоловік, який вихваляв "русскій мір", пропагував сепаратизм. Він називав себе "сепаром", а українських військових – "найманцями", які воюють за 8 тисяч гривень і 2 га землі.

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Наталя не витримала і зробила йому зауваження, у відповідь той стягнув її з лавки на землю і почав бити ногами. Однак жінка запевняє, що в Малинському відділенні поліції спочатку в словах "сепаратиста" нічого особливого не побачили, сказавши, що це його особиста думка.

Літній сепаратист жорстоко побив жінку в Одесі: з'ясувалися подробиці та ім'я

Facebook Наталії Савічевої

Також вона вважає, що в поліції так і не вникли в суть конфлікту. Там заявляють, що одеситка втрутилася в розмову чоловіка, проте Наталія стверджує, що вона лише зробила зауваження, чим і викликала неадекватну реакцію.

Літній сепаратист жорстоко побив жінку в Одесі: з'ясувалися подробиці та ім'я

Facebook Наталії Савічевої

Тепер справу веде молода слідчий, вона виписала жінці направлення на судмедекспертизу. "Я вже пройшла перевірку, лікар сказав, що це легкі тілесні ушкодження", – повідомила Наталія.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL:

  • У Харкові патріоти провчили відомого сепаратиста Спартака Головачова. Він прийшов на суд у справі обвинувачених в підриві мирної ходи Євромайдану в 2015 році, але його облили зеленкою. Українці обурилися, що правоохоронці дозволяють Головачову спокійно підтримувати терористів, які звинувачуються у вбивстві чотирьох осіб.

  • У Києві п'яні підлітки напали на літнього чоловіка. За словами очевидців, неадекватні підлітки били людину і бризкали йому в очі з балончика.

  • У столиці група хуліганів напала на чоловіка з донькою. Він гуляв із дитиною на дитячому майданчику на пр. Правди, коли до нього підійшла група молодих людей. Вони почали його нецензурно ображати і погрожувати. Чоловік був змушений застосувати травматичну зброю.

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Тема
Ексклюзив
Місце
Україна
Теги
Одесаполіціясепаратистбив ногами
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леня зе
леня зе
и это ее слова .может на камеру шо-то записала
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леня зе
леня зе
украинских военных "наемниками", которые воюют за 8 тысяч гривен и 2 га земли-что здесь вранье?а 8 т.когда стреляешь то 15т. ну на блок-постах можно пенсионеров пощипать когда они с пенсией возвращаются . а.
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