Літній сепаратист жорстоко побив жінку в Одесі: з'ясувалися подробиці та ім'я

Поліція почала розслідування за фактом побиття сепаратистом жительки Одеси Наталії Савічевої. Нападником виявився 68-річний Микола Зайцев.

За фактом розпочато провадження за ч. 1 ст. 125 (умисне нанесення легких тілесних ушкоджень). Відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Про це OBOZREVATEL повідомили в поліції Одеської області. Правда, там стверджують, що нібито Наталія після звернення відмовилася від проходження судово-медичної експертизи.

Нацполіція

"Це не так, у поліції мені тоді навіть не виписували направлення на експертизу, і просто вказали на вихід", – зі свого боку зазначає в розмові з нами постраждала.

Нагадаємо, 3 червня в парку Горького в Одесі літній "сепаратист" напав на Наталію з кулаками. За словами жінки, вона сиділа на лавочці, спостерігаючи за дітьми. Поряд сидів літній чоловік, який вихваляв "русскій мір", пропагував сепаратизм. Він називав себе "сепаром", а українських військових – "найманцями", які воюють за 8 тисяч гривень і 2 га землі.

Наталя не витримала і зробила йому зауваження, у відповідь той стягнув її з лавки на землю і почав бити ногами. Однак жінка запевняє, що в Малинському відділенні поліції спочатку в словах "сепаратиста" нічого особливого не побачили, сказавши, що це його особиста думка.

Facebook Наталії Савічевої

Також вона вважає, що в поліції так і не вникли в суть конфлікту. Там заявляють, що одеситка втрутилася в розмову чоловіка, проте Наталія стверджує, що вона лише зробила зауваження, чим і викликала неадекватну реакцію.

Facebook Наталії Савічевої

Тепер справу веде молода слідчий, вона виписала жінці направлення на судмедекспертизу. "Я вже пройшла перевірку, лікар сказав, що це легкі тілесні ушкодження", – повідомила Наталія.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL:

У Харкові патріоти провчили відомого сепаратиста Спартака Головачова. Він прийшов на суд у справі обвинувачених в підриві мирної ходи Євромайдану в 2015 році, але його облили зеленкою. Українці обурилися, що правоохоронці дозволяють Головачову спокійно підтримувати терористів, які звинувачуються у вбивстві чотирьох осіб.

У Києві п'яні підлітки напали на літнього чоловіка. За словами очевидців, неадекватні підлітки били людину і бризкали йому в очі з балончика.

У столиці група хуліганів напала на чоловіка з донькою. Він гуляв із дитиною на дитячому майданчику на пр. Правди, коли до нього підійшла група молодих людей. Вони почали його нецензурно ображати і погрожувати. Чоловік був змушений застосувати травматичну зброю.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся