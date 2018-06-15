"Сенцова ховають": з'явилася тривожна інформація про стан політв'язня

Заборона на зустріч українського політв'язня в РФ Олега Сенцова і Уповноваженого з прав людини в Україні Людмили Денисової може свідчити про серйозне погіршення здоров'я в'язня.

На це вказує і відмова в наданні інформації про стан Сенцова, написала на своїй сторінці в Facebook перший віце-спікер Верховної Ради Ірина Геращенко.

"Інформація про недопуск української омбудсвумен до Сенцова більш ніж тривожна. Як і відмова начальника в'язниці передати їй оновлені дані про його реальний стан здоров'я... Те, що Олега ховають, може свідчити, як мені здається, про серйозне погіршення його стану", - написала Геращенко.

Також вона зазначила, що з незрозумілих причин кілька тижнів тому Сенцову дозволили скайп-конференцію з російським політиком Ксенією Собчак і її матір'ю.

Нагадаємо, що Олег Сенцов, незаконно засуджений і утримуваний в колонії м. Лабитнангі, оголосив безстрокове голодування з вимогою відпустити всіх українських в'язнів Кремля.

Як писав OBOZREVATEL, в Києві оголосили безстроковий пікет посольства Росії з вимогою відпустити всіх політв'язнів-українців.