Сенцов помирає: військовий експерт заявив про отруєння українського режисера

Український кінорежисер Олег Сенцов, незаконно ув'язнений в Росії, помирає від отруєння.
Про це ефірі ObozTV заявив військовий експерт Юрій Колесніков.
"Зараз ми знаємо, що Сенцов помирає. Підкреслюю, помирає. І за всіма ознаками, це отруєння радіоактивною речовиною. Не виключено, що Сенцова отруїли "по приколу", - додав він.
Також він висловив сумніви в голодуванні нардепа Надії Савченко в російському полоні, нагадавши про голодування бійців ІРА в британських в'язницях.
"Після 40 діб голодування починаються незворотні процеси в організмі. Ви вже людину не витягнете", - підкреслив Колесніков.
Як повідомляв "Обозреватель", в 2015 році військовий суд в Ростові-на-Дону засудив українського режисера Олега Сенцова до 20 років колонії суворого режиму нібито за "створення терористичного співтовариства" в Криму.
При цьому кримчанину Сенцову, незважаючи на його протести, примусово нав'язали громадянство РФ. Зараз Кремль відмовляється видавати Україні Сенцова, мотивуючи це "відсутністю договору про подвійне громадянство".
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