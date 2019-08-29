Сенцов повертається в Україну? З'явилися обнадійливі дані

Українського режисера Олега Сенцова, який вже більше п'яти років перебуває за ґратами у Росії, перевезли в СІЗО Москви.

Про це повідомив Telegram-канал "Незигарь", який вважають наближеним до Кремля, посилаючись на власні джерела. Водночас офіційного підтвердження цієї інформації поки немає.

"Сенцова доставили з Лабитнангі в Москву", — йдеться в повідомленні.

Олег Сенцов

Зі свого боку адвокат полоненого поки не підтверджує інформацію про етапування Сенцова з Лабитнангі.

Також в Telegram з'явилися повідомлення про те, що Сенцова обміняють на колишнього керівника філії "РИА Новости Украина" Кирила Вишинського, якого 28 серпня випустили з-під варти.

Зазначимо, що переведення Сенцова може бути пов'язане з обміном ув'язненими між Україною і Росією. У той же час адвокат Валентин Рибін заявив "РИА Новости", що обмін у четвер, 29 серпня, точно не відбудеться.

Telegram-канал "Успішна варта: права людини в Україні" повідомив, що інформацію про підготовку обміну Вишинського на Сенцова підтвердили в Офісі президента України.

За словами джерела в ОП, Володимир Зеленський після домовленості з російською стороною про повернення Сенцова в Україну, прийняв рішення про звільнення Вишинського з-під варти.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Сенцов був заарештований 10 травня 2014 року в Сімферополі. ФСБ Росії звинуватила його в керівництві терористичною групою, яка мала намір підірвати місцевий пам'ятник Леніну. У серпні 2015 року Північно-Кавказький військовий окружний суд у Ростові-на-Дону засудив Сенцова до 20 років позбавлення волі з відбуванням покарання у колонії суворого режиму.

У 2018 році Сенцов протягом 145 днів тримав голодування, вимагаючи від російської влади звільнення 64 українських громадян, які перебувають за ґратами в РФ, як він вважає, з політичних мотивів.

Режисер був змушений перервати голодування через погрозу примусового годування.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram