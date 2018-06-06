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Сенцов готовий до смерті і відмовиться від годування - адвокат

1.9тЧитати новину російською

Незаконно засуджений в Росії український режисер Олег Сенцов готовий до смерті і буде відмовлятися від примусового годування.

Про це на прес-конференції в Києві повідомила адвокат Ольга Дінзе, яка представляла інтереси українця на стадії судового процесу, передає УНІАН.

"Що стосується Сенцова, наскільки я дізналася ситуацію від Дмитра Дінзе (адвокат політв'язня. - Ред.), Він знаходиться дійсно на межі, все дуже погано, вже все дуже погано. Лікар колонії дійсно стурбований і, як він вважає, на цьому тижні, в протягом тижня буде вирішуватися питання про примусове його годування через крапельницю через ніс", - заявила вона.

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За словами Дінзе, лікар колонії сказав адвокату режисера, що не дасть "людині померти тут".

"Сенцов до цього готовий. Готовий до смерті, я маю на увазі. Не до примусового годування, він буде від нього відмовлятися", - передала вона його слова.

Дінзе додала, що Сенцов виконує те, "про що він говорив з самого початку, всі цілі його голодування".

"Я буду голодувати до смерті", - процитувала політв'язня адвокат.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, 14 травня 2018 року Сенцов оголосив безстрокове голодування з вимогою до влади РФ звільнити всіх українських політв'язнів. 28 травня він погодився на підтримуючу терапію.

За словами сестри українця, йому щодня колють по літру глюкози з початку голодування. 4 червня з ним вдалося зустрітися адвокату Дмитру Дінзе, який пізніше розповів про його стан.

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Теми
Російсько-український конфліктСправа Олега СенцоваУкраїнські політв'язні в Росії
Особа
Олег Сенцов
Місце
Україна
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Pavlov Dmiyty
Pavlov Dmiyty
Де жа вю. Что то похожее было пару лет назад. Сидела себе Надя в застенках ФСБ, голодала несколько месяцев, а потом была передана Украине. Героя из нее лепили, похлеще Сенцова. И где она сейчас, та хероиня? Где та биомасса, которая за Надю жопу рвала? Рвет теперь за Сенцова?
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Avramenko Viktor
Avramenko Viktor
Pavlov ты ублюдок. Надя, это твой кумир. (Поправилась за время типа голодовки) Сенцов- уважение. А ты мразь Дырявая мразь
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