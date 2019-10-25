"Підірву себе і їх": озвучена нова версія загибелі "Сенсея" в Києві

Побратими ветерана АТО Віктора (Сенсея) Дегтярьова, який загинув від вибуху гранати в центрі Києва, припустили, що він міг накрити собою боєприпас, рятуючи інших.

Свою версію НП вони озвучили на пресконференції в Києві в п'ятницю, 25 жовтня, пишуть "Факти".

За словами командира розвідгрупи "Купол", яку заснував Дегтярьов, Анатолія Крайнова, поліція підтвердила, що граната вибухнула, затиснута в руках колишнього бійця і накрита його тілом.

Віктор Дегтярьов: озвучена нова версія загибелі 24 канал

"Людина побачила, що граната розривається, і він її накрив, щоб хтось поруч не постраждав", – заявив Крайнов.

Крім того, з'ясувалося, що снаряд міг принести охоронець Михайло Нікітін, який став другою жертвою вибуху. Військові запевнили, що Дегтярьов із зони бойових дій був доставлений з-під Іловайська у важкому стані в госпіталь Дніпра, тому ні зброї, ні боєприпасів привезти з собою не міг.

Ветеран АТО Олександр Василенко, який того вечора бачив загиблих, розповів, що Нікітін говорив їм про намір через складні обставини покінчити життя самогубством за допомогою гранати.

"Дружина від нього пішла. І він тоді сказав: "У мене є граната. Я підірву і себе, і їх". Дружину свою. Ми з Віктором його вмовляли і, начебто умовили, що не варто воно того. Життя триває", – поділився Василенко.

Крайнов додав, що вибух відразу приписали Дегтярьову, тому що Нікітін не воював.

Все про смертельну НП із Дегтярьовим читайте тут.

Як писав OBOZREVATEL:

Увечері 22 жовтня в центрі Києва прогримів вибух, у результаті якого загинули дві особи. Одним із загиблих виявився легендарний учасник бойових дій на Донбасі Віктор Дегтярьов (позивний "Сенсей").

Журналіст і військовий експерт Юрій Бутусов припустив, що причиною міг стати важкий психічний стан військового.

Ветеран зовнішньої розвідки, генерал-лейтенант Василь Богдан заявив, що не можна виключати, що граната, через яку загинув ветеран АТО Віктор Дегтярьов, могла бути приведена кимось у небезпечний стан.

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