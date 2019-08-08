Сенс дзвонити Путіну? "Л/ДНР" розв'язали нові бої на Донбасі

Терористи "Л/ДНР" у четвер, 8 серпня, п'ять разів порушили режим припинення вогню на Донбасі.

Про це інформує прес-служба Операції Об'єднаних сил на своїй сторінці у Facebook. При цьому про втрати з української сторони не повідомляється.

Відомо, що протягом доби противник обстрілював позиції українських підрозділів із протитанкового гранатомета, великокаліберного кулемета і стрілецької зброї.

Ілюстрація. Війна на Донбасі

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" терористи здійснили п'ять обстрілів позицій Об'єднаних сил:

поблизу Богданівки з напрямку Петрівського – з протитанкового гранатомета;

неподалік Водяного з напрямків Пікузи та Ужівки – зі стрілецької зброї;

поблизу Новотроїцького з напрямку Докучаєвська – з великокаліберного кулемета;

поблизу Верхньоторецького з напрямку Василівки – з автоматичного гранатомета, великокаліберного кулемета та стрілецької зброї

Карта ООС

При цьому 7 серпня озброєні формування Російської Федерації та її найманці десять разів порушили режим припинення вогню. Втрат у результаті ворожих обстрілів у складі підрозділів Об'єднаних сил не було.

Нагадаємо, у неділю, 21 липня, о 00:01 годині на Донбасі розпочалося "хлібне" перемир'я.

Воно передбачає покарання за порушення режиму припинення вогню. Зокрема, заборонено:

застосування будь-якого виду вогню, включаючи снайперський;

наступальні дії та розвідувально-диверсійні операції;

розміщення важкого озброєння в населених пунктах та поблизу них.

Як писав OBOZREVATEL, 6 серпня терористи "Л/ДНР" вбили чотирьох українських воїнів, підло обстрілявши позиції Об'єднаних сил на Донбасі.

З'ясувалися подробиці трагедії – терористи вбили українців за допомогою спеціально пристосованої міни.

Президент Володимир Зеленський відреагував на трагедію під Павлополем, а також провів термінові телефонні переговори з главою РФ Володимиром Путіним.

Темою розмови стало вбивство проросійськими терористами захисників України. Зеленський зазначив, що попросив Путіна вплинути на "Л/ДНР", щоб вони припинили вбивство наших людей.

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