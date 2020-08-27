"Сенатор" РФ зажадав від Зеленського визнати Крим російським

"Сенатор" від тимчасово окупованого Криму Сергій Цеков заявив, що президент України Володимир Зеленський нібито повинен вирішити питання визнання півострова російським.

Як повідомляє РИА Новости, представник країни-агресора зажадав, щоб вище українське політичне керівництво створило для цього спеціальний майданчик.

"Всі розмови й гіпотези щодо повернення Криму до складу України неспроможні. Цього ніколи не буде й ніхто у нас в країні цього не допустить. Зеленському потрібно задуматися над створенням в Україні політичного дискусійного майданчика, який займеться питаннями налагодження добросусідських і партнерських відносин з Росією і виробленням рішень щодо визнання російського статусу Криму", – сказав Цеков.

За його словами, створення будь-якого іншого майданчика, кінцевою метою якого не є визнання Криму "частиною" Росії, – це нібито марна трата часу.

"Не варто навіть і намагатися. Всі подібні безперспективні ініціативи київської влади проваляться, не встигнувши початися. Ніхто в цивілізованому світі не буде обговорювати Крим, адже усвідомлюють очевидний факт, що це законна та історична територія Росії", – висловився "сенатор" окупантів.

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