Семенченко і Саакашвілі в справі: РФ дала старт новому проекту по захопленню влади в Україні

Російські спецслужби почали втілювати в життя новий проект під назвою "Перший національний український конгрес", метою якого є створення негативного образу України на міжнародній арені і, по можливості, підрив нашої держави зсередини за рахунок радикальної складової.

Про це йдеться в аналітичному матеріалі групи "Інформаційний опір".

"Кремль створив чергового гомункула - новий політичний проект, Ім'я цього проекту - Перший національний український конгрес (ПНУК)", - йдеться в повідомленні.

Реалізатором ідеї російських виступив такий собі громадянин США, "щирий українець" з самим що ні на є українським ім'ям Рустам Ташбаев, який і до цього неодноразово потрапляв в поле зору українських правоохоронців.

Рустам Ташбаев

При цьому Ташбаев прийняв рішення провести цей так званий "конгрес" в чеській столиці Празі. Захід проходив за закритими дверима.

ІС повідомляє, що "учасники" цього "театрального дійства" визнали український парламент "нелегітимним" і визначили "конгрес" як "альтернативне законодавчі збори".

При цьому "конгресмени" назвали Міністерство внутрішніх справ "джерелом корупції і кримінальної злочинності в Україні", а Генеральну прокуратуру і її підрозділи охарактеризували як "злочинну організацію".

"... Згідно з офіційною заявою Ташбаева (і це, до речі, прописано в основних завданнях Конгресу)" конгресмени "хочуть створити в нашій країні паралельні силові структури, сформувати альтернативні "народні прокуратури" ; легалізувати добровольчі батальйони і т. п." - вказує ІС.

Крім того, "конгрес" "офіційно" висунув в президенти України активіста Майдану Івана Бубенчика, якому зараз оголошено підозру в посяганні на життя співробітника правоохоронних органів в ході Революції Гідності. Самого ж Ташбаева, за даними ІС, призначили "крайовим командиром іноземних частин Української Повстанської Армії".

Іван Бубенчик апостроф

"Йому надані широкі військові повноваження - від створення трибуналу для чинної влади до формування української національної армії як на території України, так і за її межами", - повідомляє ІС.

Також наголошується, що сам "конгрес" швидше, слід назвати зборами радикалів - нікому не відомих людей, крім депутата від "Самопомочі" Семена Семенченко.

Семен Семенченко

"Ймовірно, серед народних депутатів ці ідеї підтримує лише Семен Семенченко - людина, яка безпосередньо брала участь в першому з'їзді "конгресу". До речі, ще до запуску акції "Майдан 3.0", Ташбаев активно робив репости з Facebook сторінки народного обранця, а в подальшому Семенченко і сам підтримав ініціативу радикала - почати безстрокову протестну акцію, про що не забув вказати в соціальних мережах", - йдеться в розслідуванні

Крім цього, ІС повідомляє, що видворений з України екс-президент Грузії Міхеїл Саакашвілі також підтримав "Конгрес".

Міхеїл Саакашвілі

"Так, той самий чоловік, який у 2017 році намагався діяти за тим же планом, який не вдалося реалізувати Ташбаеву. Як ви пам'ятаєте, Саакашвілі - до свого видворення - намагався змінити державний лад за гроші Кремля. І ось зараз, за ​​наявною інформацією, в готелі "Krystal" у колишнього президента Грузії відбулася зустріч з Ташбаевим. Про що говорили ці двоє - неясно, але з високою часткою ймовірності можна сказати, що переговори були невипадкові, що цілі цих двох людей збігаються і, ймовірно, що спонсор їх програми - одна і та ж структура - Кремль, точніше його спецслужби ", - пише ІС.

При цьому в ІС відзначають несподівано миттєву активність російських пропагандистських ЗМІ, які тут же поширили новину про особу нового "кандидата в президенти України", - "майданівського стрілка", висунутого "українськими націоналістами".

"Загалом, Москва працює в незмінному режимі: створює радикальні структури, а потім з їх допомогою влаштовує різного роду провокації і диверсії, в тому числі інформаційні", - підкреслили в ІС.

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Що стосується особистості ініціатора ПНУК Ташбаева, то в "ІС" повідомили, що він народився в Ленінграді, вчився в Калінінградському Вищому військово-морському училищі, з якого вирішив відрахуватися в зв'язку з бажанням продовжити службу в Прибалтиці. У 1991 році він переїхав до Житомира, де в 1996 році його арештовують представники УБОЗ, і деякий час Ташбаев проводить в Житомирській колонії. Потім він виїхав до США, де в 1999-му отримав політичний притулок. Американське громадянство йому видали тільки в травні 2015 року.

У січні 2015 року, вперше за 18 років, Ташбаев приїхав в Україну і позиціонував себе "як військовий аналітик американського консорціуму Strategem", який нібито готує програму перенавчання ВСУ.

"Апофеозом діяльності Рустама Ташбаева стали події, що відбулися 7 червня 2015 року, коли так звані активісти, безпосередньо керовані ним, встановили намети в центрі Києва, назвавши цю акції "Майдан 3.0". Надалі акцію розігнала самооборона Майдану, а самого Ташбаева депортували за межі Україна. При цьому СБУ вже тоді заявила, що провокаційні заходи фінансувалися через терористичні організації "ЛДНР", - повідомили в "ІС".

Нагадаємо, напередодні повідомлялося, що Саакашвілі заговорив про новий "прорив" в Україні .