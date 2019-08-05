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Селище-привид: у мережі показали, на що "русскій мір" перетворив Широкине

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У мережі з'явилися моторошні фото знищеного російськими окупантами селища Широкине на Донбасі. Раніше воно було жвавим курортом, проте зараз перетворилося на безлюдне розгромлене місце через війну.

Світлини опублікували на офіційній сторінці штабу Операції Об'єднаних сил у Facebook. Захисники України нагадали, що до російського вторгнення у Широкиному був власний пивзавод і меблевий цех, там налічувалося приблизно 700 будинків і понад 1800 місцевих жителів.

"Тепер сюрреалістичний пейзаж селища більше нагадує яскраву локацію апокаліпсису з фільмів-катастроф або навіть чимось схожий на мертве місто Прип'ять у Чорнобильській зоні. Але на відміну від Чорнобиля, люди з Широкиного тікали не від техногенної катастрофи, а в результаті обстрілів російських окупантів, рятуючи своє життя. Російські війська та їхні найманці обстрілювали село з особливою ненавистю і люттю. Внаслідок "братньої любові" і численних обстрілів із важкої артилерії та мінометів знищено майже все в селі", – йдеться у дописі.

Руїни Широкиного

Руїни Широкиного

Facebook штабу ООС

Руїни Широкиного

Руїни Широкиного

Facebook штабу ООС

Руїни Широкиного

Руїни Широкиного

Facebook штабу ООС

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Так, окупанти зруйнували постійними обстрілами всі житлові будинки, численні санаторії, дитячі табори, сільську раду, школу, будинок культури та інші важливі об'єкти інфраструктури.

Все це призвело до того, що Широкине покинуло місцеве населення. В результаті село поросло травою і чагарниками, в гаражах і на вулицях стоять вигорівши дотла автомобілі, поблизу будинків лежать дитячі іграшки і всюди осколки від снарядів. Крім того, окупанти навіть цинічно розбомбили місцеву церкву й вивезли звідти все начиння.

У штабі ООС нагадали, що завдяки героїзму й мужності українських військовослужбовців, зокрема морських піхотинців, Широкине було звільнене від ворога у 2016 році. Зараз село перебуває під повним контролем ЗСУ. Однак воно досі непридатне для життя, оскільки позиції російсько-окупаційних військ проходять усього за декілька сотень метрів від крайніх хат у селі. До того ж, уся територія селища, враховуючи морське узбережжя, замінована.

Руїни Широкиного

Руїни Широкиного

Facebook штабу ООС

Руїни Широкиного

Руїни Широкиного

Facebook штабу ООС

Руїни Широкиного

Руїни Широкиного

Facebook штабу ООС

Руїни Широкиного

Руїни Широкиного

Facebook штабу ООС

"Село повністю заміноване російськими окупантами, подекуди у дворах колишніх жителів досі лежать снаряди і міни. Всередину житлових будинків заходити суворо заборонено, не виключено, що там ворогом залишені мінно-вибухові пастки. Можна спокійно переміщатися тільки асфальтованою дорогою і окремими місцями, де ми точно знаємо, що немає ніякої небезпеки", – розповів морський піхотинець Данило, який зараз захищає підступи до околиць окупованого Росією села Саханка.

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Руїни Широкиного

Руїни Широкиного

Facebook штабу ООС

Руїни Широкиного

Руїни Широкиного

Facebook штабу ООС

"Багатостраждальне Широкине – селище-привид, останні місцеві жителі покинули його ще на початку 2016 року. Відтоді воно повністю мертве. Зараз ним блукають тільки українські військові. Можливо, з часом, після нашої неодмінної перемоги над російськими окупантами, сюди повернуться люди і воно оживе в буквальному сенсі цього слова. Звичайно, дуже хочеться, щоб діти тут знову ходили в школу і росли на своїй рідній землі", – додав захисник України.

Руїни Широкиного

Руїни Широкиного

Facebook штабу ООС

Руїни Широкиного

Руїни Широкиного

Facebook штабу ООС

Руїни Широкиного

Руїни Широкиного

Facebook штабу ООС

Руїни Широкиного

Руїни Широкиного

Facebook штабу ООС

Руїни Широкиного

Руїни Широкиного

Facebook штабу ООС

Руїни Широкиного

Руїни Широкиного

Facebook штабу ООС

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше іспанський журналіст Ману Брабо опублікував нову серію жахливих фото, на яких зобразив наслідки влаштованої Росією війни на Донбасі.

Також Брабо показав красномовні фото натовпів жителів ''ЛНР'' на пункті пропуску "Станиця Луганська". Всі вони намагалися потрапити на вільну територію України, щоб забезпечити себе засобами для існування. Фото викликали великий резонанс у мережі.

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Теми
Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил на Донбасі
Місце
Україна
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Красноармеец Киевский
Красноармеец Киевский
чудовищная ложь.
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Марченко Виталий
Марченко Виталий
да там такие как ты безымянные )))
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коршун федот
коршун федот
«Есть две Руси. Первая – Киевская имеет свои корни в мировой, а по крайней мере в европейской культуре. Идеи добра, чести, свободы, справедливости понимала эта Русь так, как понимал их весь западный мир. А есть еще другая Русь – Московская. Это – Русь Тайги, монгольская, дикая, звериная. Эта Русь сделала своим национальным идеалом кровавую деспотию и дикую жестокость. Эта московская Русь издревле была, есть и будет полнейшим отрицанием всего европейского и яростным врагом Европы». -- А.Н.Толстой, во время работы над романом «Петр Первый», 1940 г.
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Юг Руси
Юг Руси
коршун федот, "Украинский гимн и коды, заложенные в него Влияние пения на психику и поведение человека - абсолютно научное явление. Такое же как кодирование, аутотренинг, психологическая установка. В народной мудрости выражается поговорками: не буди лиха, пока тихо; бережёного бог бережёт; как корабль назовёшь, так он и поплывёт… Рассмотрим к чему призывает, глаголит, кодирует, даёт психологические установки украинский гимн. Минус будем давать при упоминании отрицательных (разрушительных, деструктивных) глаголов-императивов. Плюс – положительным, созидательным глаголам. Итак, смотрим. Ещё не умерли на Украине ни слава, ни свобода, ........(-1 "Не" подсознанием игнорируется*. Остаётся "умерли". Заметим, что самые сильные коды в любом тексте – стоящие первыми и последними. В этом отношении первая строка с мощнейшим негативом. Кроме "умерли", здесь ещё два отрицания "ни слава", "ни свобода". В отличие от "не", "ни" на подсознание действует весьма сильно, "подвешивающая" психику кодируемого неопределённостью). ——— Ещё нам, братья украинцы, улыбнётся судьба. ..........(-2 Перенос положительных событий в неопределённо отдалённое будущее: "хорошо жить будем когда-то потом". Изъятие положительного из настоящего). Погибнут наши враги, как роса на солнце. ..................(-3 Деструктивность. Окружение себя постоянными врагами, поскольку роса – явление повсеместное и повторяющееся). Загосподствуем и мы, братья, в своём краю. ..............(-4 Опять откладывание хорошей жизни на потом. Положительный код выглядел бы так: "мы здесь постоянные хозяева, мы господствуем в своём краю"). Припев: Душу и тело мы положим за нашу свободу, .................(-5 Призыв к самоубийству, смерти тела, а главное души. Причём душу "положить" призывается первым) И покажем, что мы, братья, козацкого рода. ...............(-6 Призыв к показу возможно не существующего явления, к созданию видимости, показухе. Положительный код пелся бы так: "Потому что все мы – братья, все – казацкого роду") Станем, братья, в бой кровавый от Сана до Дона, ......(-7 Призыв не просто к единичным (само)убийствам, а к масштабной деятельности по (само)умерщвлению) В родном крае господствовать не дадим никому. ........(-8 "Не" отбрасываем, остаётся "дадим никому". Вновь, как и в первой строке – сильнейший код неопределённости, "подвешивающий" психику кодируемого: никому – это кому? Никому – и себе тоже? Тогда кому?) Чёрное море ещё улыбнётся, дед-Днепр взрадуется, .(-9 Откладывание положительных событий на потом) Ещё в нашей Украине — судьбинушка наспеет...............(-10 Постоянное подвешивание кодируемого в неопределённости. — Какова наша судьба? — Не известно, ещё не видно, не пришла, не наспела. Может хорошая, а может плохая. От тебя скорость получения этого знания не зависит - жди.). (Припев) А усердие, труд искренний — своё ещё докажут, .........(-11 Призыв к действиям вслепую: "работай, трудись – а там когда-нибудь, возможно, что-то кому-то этим будет доказано". Фактически призыв к бездумному труду, ради показателей (выпендрёжа). Призыв к осознанному труду звучал бы по-другому: "А усердие, труд искренний – всегда всем во благо") Ещё свободы в Украине песнь громкая разнесётся, .....(-12 Отодвигание положительного в будущее, изъятие положительного из настоящего) За Карпаты пойдёт эхом, зашумит степями, .................(-13 Вновь "обяцанки-цацанки": верьте –верьте – верьте, будет –будет – всё будет. Только не сейчас. Кроме того интересный момент: почему именно только "за Карпаты", а не "по всему миру"?) Украины слава встанет среди народов. .........................(-14 Последний код, наиболее сильный, как и первый. Вновь глагол будущего. Перенос, отодвигание положительного из настоящего в будущее. Кроме того обратим внимание на целеполагание: "слава".) (Припев) Итого: Ни одного положительного, созидательного кода. Все 14 оригинальных кодов – деструктивны. Если брать общий код гимна, то это призыв "умирать сейчас за будущую славу", показательно разрушить свою жизнь, чтобы это стало предметом обсуждения. Не удивительно, что все образования, пользовавшиеся данным гимном были обречены на постоянную борьбу, саморазрушение и поражение. Чему доказательством беспристрастные исторические факты. Точно такую же судьбу повторит любая другая организация, которая станет пользоваться данным самокодированием. Всячески желая братьям-украинцам счастья, мира и добра, посоветую сдать в архив этот гимн и написать всем народом новый, положительный (и проверенный специалистами психологами)." - Тарас Бульба.
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