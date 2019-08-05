Селище-привид: у мережі показали, на що "русскій мір" перетворив Широкине

У мережі з'явилися моторошні фото знищеного російськими окупантами селища Широкине на Донбасі. Раніше воно було жвавим курортом, проте зараз перетворилося на безлюдне розгромлене місце через війну.

Світлини опублікували на офіційній сторінці штабу Операції Об'єднаних сил у Facebook. Захисники України нагадали, що до російського вторгнення у Широкиному був власний пивзавод і меблевий цех, там налічувалося приблизно 700 будинків і понад 1800 місцевих жителів.

"Тепер сюрреалістичний пейзаж селища більше нагадує яскраву локацію апокаліпсису з фільмів-катастроф або навіть чимось схожий на мертве місто Прип'ять у Чорнобильській зоні. Але на відміну від Чорнобиля, люди з Широкиного тікали не від техногенної катастрофи, а в результаті обстрілів російських окупантів, рятуючи своє життя. Російські війська та їхні найманці обстрілювали село з особливою ненавистю і люттю. Внаслідок "братньої любові" і численних обстрілів із важкої артилерії та мінометів знищено майже все в селі", – йдеться у дописі.

Руїни Широкиного Facebook штабу ООС

Руїни Широкиного Facebook штабу ООС

Руїни Широкиного Facebook штабу ООС

Так, окупанти зруйнували постійними обстрілами всі житлові будинки, численні санаторії, дитячі табори, сільську раду, школу, будинок культури та інші важливі об'єкти інфраструктури.

Все це призвело до того, що Широкине покинуло місцеве населення. В результаті село поросло травою і чагарниками, в гаражах і на вулицях стоять вигорівши дотла автомобілі, поблизу будинків лежать дитячі іграшки і всюди осколки від снарядів. Крім того, окупанти навіть цинічно розбомбили місцеву церкву й вивезли звідти все начиння.

У штабі ООС нагадали, що завдяки героїзму й мужності українських військовослужбовців, зокрема морських піхотинців, Широкине було звільнене від ворога у 2016 році. Зараз село перебуває під повним контролем ЗСУ. Однак воно досі непридатне для життя, оскільки позиції російсько-окупаційних військ проходять усього за декілька сотень метрів від крайніх хат у селі. До того ж, уся територія селища, враховуючи морське узбережжя, замінована.

Руїни Широкиного Facebook штабу ООС

Руїни Широкиного Facebook штабу ООС

Руїни Широкиного Facebook штабу ООС

Руїни Широкиного Facebook штабу ООС

"Село повністю заміноване російськими окупантами, подекуди у дворах колишніх жителів досі лежать снаряди і міни. Всередину житлових будинків заходити суворо заборонено, не виключено, що там ворогом залишені мінно-вибухові пастки. Можна спокійно переміщатися тільки асфальтованою дорогою і окремими місцями, де ми точно знаємо, що немає ніякої небезпеки", – розповів морський піхотинець Данило, який зараз захищає підступи до околиць окупованого Росією села Саханка.

Руїни Широкиного Facebook штабу ООС

Руїни Широкиного Facebook штабу ООС

"Багатостраждальне Широкине – селище-привид, останні місцеві жителі покинули його ще на початку 2016 року. Відтоді воно повністю мертве. Зараз ним блукають тільки українські військові. Можливо, з часом, після нашої неодмінної перемоги над російськими окупантами, сюди повернуться люди і воно оживе в буквальному сенсі цього слова. Звичайно, дуже хочеться, щоб діти тут знову ходили в школу і росли на своїй рідній землі", – додав захисник України.

Руїни Широкиного Facebook штабу ООС

Руїни Широкиного Facebook штабу ООС

Руїни Широкиного Facebook штабу ООС

Руїни Широкиного Facebook штабу ООС

Руїни Широкиного Facebook штабу ООС

Руїни Широкиного Facebook штабу ООС

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше іспанський журналіст Ману Брабо опублікував нову серію жахливих фото, на яких зобразив наслідки влаштованої Росією війни на Донбасі.

Також Брабо показав красномовні фото натовпів жителів ''ЛНР'' на пункті пропуску "Станиця Луганська". Всі вони намагалися потрапити на вільну територію України, щоб забезпечити себе засобами для існування. Фото викликали великий резонанс у мережі.

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