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31 жовтня • оновлено в 12:24
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Ганна Маляр
Ганна Маляр
Кандидат юридичних наук, експерт-кримінолог Всі статті автора

Секс-скандали в Раді: кому насправді платять клієнти

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Виходжу скайпом в ефіри, дала вже коментар для підсумкових новин тижня - і все це щодо секс-скандалів у ВР.

Секс-скандали в Раді: кому насправді платять клієнти

Моральну оцінку я давати не буду, мене не обходить чуже особисте життя. Але всім чоловікам, які купують послуги повій, хочу сказати:

ви живите кримінальне середовище,

ви платите гроші не лише повії, а й правоохоронцям, які "кришують" цей кримінальний бізнес,

ви платите сутенеру,

ви берете участь в сексуальній експлуатації людей,

ви берете учать у торгівлі людьми,

ви замикаєте за цими жінками коло безвиході - безвиході з боргів, насильства та рабства.

Зрозумійте, навіть якщо ви пухнастий зайчик і кайданки з батогом застосовує вона до вас, а не навпаки, проституція - це середовище, в якому цій жінці небезпечно, бо ви - зайчик, але інші завдають цим жінкам тілесні ушкодження - аж до тяжких, і правоохоронці такі заяви не приймають.

Тому народні обранці повинні зробити все для знищення злочинного середовища секс-експлуатації, а не інвестувати в нього.

Нагадаю, що за проституцію у нас встановлена адміністративна відповідальність. Тобто, клієнт повії по суті бере участь у вчиненні нею правопорушення.

Крім того, в нас встановлена кримінальна відповідальність за сутенерство, звідництво, втягування у проституцію та утримання будинків розпусти. І ви, як клієнт, до всього цього дотичні - ви живите цей злочинний бізнес.

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Автор
Ганна Маляр Ганна Маляр
Тема
Секс-скандали в Верховній Раді України
Особа
Богдан Яременко
Місце
Україна
Теги
Секс секс скандал Верховна Рада України депутат Проституція
Джерело
Джерело: Facebook Ганни Маляр
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Pollak John
Pollak John
не туда клонит Маляр .В проституцию никто силком не затягивает . Нечего на зеркало пинять коль рожа крива .
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voznyk ruslan
voznyk ruslan
Бо якщо неможливо це ремесло, треба його легалізувати і хай платять податки, а не в кишеню правоохоронцям, "заробляють" на пенсію, проходять медобстеження
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