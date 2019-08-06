Головна Новини
Мова Язык
Головна Блоги

/ Розслідування

Повісився після сексу: під Рівним розгорівся страшний секс-скандал зі школяркою

3.6т Читати матеріал російською

У Рівненській області школярка звинуватила 18-річного хлопця в зґвалтуванні, після чого той повісився. Родичі загиблого кажуть, що молода людина звела рахунки з життям, не витримавши наклепу.

Місцевих жителів настільки обурила подія, що вони зібралися влаштувати самосуд над (на їхню думку) винуватцями трагедії. Щоб уникнути розправи, школярка з сім'єю поспішно виїхали в іншу область.

OBOZREVATEL дізнався подробиці гучної справи.

18-річний Олександр Олійник звів рахунки з життям

18-річний Олександр Олійник звів рахунки з життям

Що сталося?

Жахливий випадок трапився у с. Глинне Рокитнівського району, відоме на всю Україну тим, що тут живуть багатодітні родини.

Анна, так звуть 14-річну школярку, разом із батьками приїхала з Сумської області в гості до бабусі. Увечері дівчина відпочивала в компанії з місцевими хлопцями, серед яких був і 18-річний Олександр Олійник. Нібито тоді хлопець і зґвалтував дівчину.

Надалі мати школярки написала заяву в поліцію і 2 серпня до хлопця приїхав дільничний.

Новини
Носила дитину під серцем: подробиці смертельної ДТП на Харківщині

"Він став про щось говорити з Сашком. Я запитала брата:" Що трапилося?" Він відповів: "Я нічого не зробив. Дайте мені паспорт і новий одяг, повернуся і все вам розповім. Все нормально". І лише потім я дізналася, що брата звинувачують в зґвалтуванні", – розповіла Оксана журналісту OBOZREVATEL.

Сестра загиблого Оксана Пишняк (по центру)

Сестра загиблого Оксана Пишняк (по центру)

ТСН

Вимагали 50 тисяч

Згодом Олександр розповів рідним свою версію того, що сталося. Він визнав, що у нього був секс з Анною, але це нібито відбулося з обопільної згоди, а дівчина заявляла, що їй 17 років.

Відзначимо, що за законодавством України секс з особою, яка не досягла 16-річного віку, караються обмеженням волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на той самий строк.

Версія про зґвалтування викликала сумнів у багатьох місцевих жителів. Як вони розповіли нашим журналістам, злочин ніби то стався поряд з житловими будинками, але якби дівчина кричала, це б почуло півсела. Також на місці події нібито виявили засоби контрацепції і папірці від цукерок.

Батько Олександра - Сергій - показує місце, де нібито сталося зґвалтування

Батько Олександра - Сергій - показує місце, де нібито сталося зґвалтування

ТСН

Оксана Пишняк каже, що згодом старший брат Олександра Ігор просив родичів дівчини забрати заяву і пропонував вирішити це питання грошима, проте рідні дівчини відмовилися "брати ці папірці".

Новини
У Києві зґвалтували жінку в під'їзді багатоповерхівки: що відомо

Увечері 2 серпня раптом з'ясувалося, що Олександр Олійник кудись пропав. "Тоді наші односельці сказали школярці і її родичам, що якщо Саша не буде знайдений, не знають, що потім з ними зроблять. Після цього родичі Анни заявили, що заберуть заяву за 50 тисяч грн", – зазначила сестра загиблого. Так це чи ні, розбереться слідство. Однак наступного дня хлопця виявили повішеним у лісі. Дізнавшись про трагедію, сім'я школярки спішно покинула село – побоюючись розправи.

Трагедія трапилася в с. Глинне

Трагедія трапилася в с. Глинне

Google. Maps

Новини
Загинув на очах у дітей: подробиці масштабної ДТП під Одесою
Трагедія трапилася в с. Глинне

Трагедія трапилася в с. Глинне

Google. Maps

Сестра загиблого впевнена, що школярка хотіла заробити грошей на її братові. "Під час спілкування з поліцейськими вона говорила спочатку одне, потім інше. Надалі її направили на проходження експертизи, так ось, експерт сказав, що вона – чиста! У неї на тілі не було жодної подряпини. Вона просто звела молодого хлопця в могилу", – обурюється жінка.

Фото Олександра Олійника за день до трагедії – хлопець уже знав, у чому його звинувачують

Фото Олександра Олійника за день до трагедії – хлопець уже знав, у чому його звинувачують

Справа розслідується

Начальник прес-служби ГУНП у Рівненській області Антон Крук підтвердив OBOZREVATEL факт звернення матері неповнолітньої про зґвалтування її доньки.

"Кримінальне провадження відкрито за ч. 3 ст. 152 Кримінального кодексу України (зґвалтування). В ході досудового розслідування слідчі хотіли поспілкуватися з встановленою особою, але не змогли знайти. Надалі тіло молодого чоловіка виявили в лісовому масиві", – розповів Крук.

Крім того, за його словами, є факт самогубства (ст. 115 КК), і в рамках цього кримінального провадження також буде встановлено причинно-наслідковий зв'язок між заявою про зґвалтування і смертю хлопця.

Новини
"Комунальний рекет": як у Мелітополі влада накинула зашморг на людей

Крук додав, що розслідування на сьогоднішній день триває, і в залежності від обставин і наявної інформації, можлива перекваліфікація. Також він зазначив, що якщо судово-медичний експерт десь усно каже, що не побачив слідів зґвалтування у дівчини, "потрібно дочекатися результатів експертизи".

В цьому будинку проживала Анна з родичами

В цьому будинку проживала Анна з родичами

Збирався одружуватися

Олександр Олійник народився у багатодітній родині – у нього семеро братів і сестер. На момент трагедії мати перебувала на заробітках в Польщі, за сім'єю доглядав батько.

За словами Оксани, її брат збирався одружитися – 10 серпня він із своєю нареченою Вікою планували подавати заяву.

"Саша зізнався Віці і її батькам про статеві стосунки з тією дівчиною, і що та його залякує. Він заявив, що візьме в дружини Віку. І наречена з батьками були згодні. Але весіллю не судилося статися", – розповіла сестра загиблого.

Жінка написала заяву в поліцію, в якому звинувачувала 14-річну школярку і її сім'ю в наклепі.

Похорон Олександра Олійника

Похорон Олександра Олійника

ТСН

(Далі буде...)

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал

Читайте всі новини по темі "Ексклюзив" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Олександр Кітраль Олександр Кітраль
Теми
Ексклюзив Кримінал
Місце
Україна Рівне
Теги
кримінал зґвалтування Національна поліція України
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
7
1
Смішно
0
Цікаво
19
Сумно
2
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel