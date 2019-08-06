Повісився після сексу: під Рівним розгорівся страшний секс-скандал зі школяркою

У Рівненській області школярка звинуватила 18-річного хлопця в зґвалтуванні, після чого той повісився. Родичі загиблого кажуть, що молода людина звела рахунки з життям, не витримавши наклепу.

Місцевих жителів настільки обурила подія, що вони зібралися влаштувати самосуд над (на їхню думку) винуватцями трагедії. Щоб уникнути розправи, школярка з сім'єю поспішно виїхали в іншу область.

OBOZREVATEL дізнався подробиці гучної справи.

18-річний Олександр Олійник звів рахунки з життям

Що сталося?

Жахливий випадок трапився у с. Глинне Рокитнівського району, відоме на всю Україну тим, що тут живуть багатодітні родини.

Анна, так звуть 14-річну школярку, разом із батьками приїхала з Сумської області в гості до бабусі. Увечері дівчина відпочивала в компанії з місцевими хлопцями, серед яких був і 18-річний Олександр Олійник. Нібито тоді хлопець і зґвалтував дівчину.

Надалі мати школярки написала заяву в поліцію і 2 серпня до хлопця приїхав дільничний.

"Він став про щось говорити з Сашком. Я запитала брата:" Що трапилося?" Він відповів: "Я нічого не зробив. Дайте мені паспорт і новий одяг, повернуся і все вам розповім. Все нормально". І лише потім я дізналася, що брата звинувачують в зґвалтуванні", – розповіла Оксана журналісту OBOZREVATEL.

Сестра загиблого Оксана Пишняк (по центру) ТСН

Вимагали 50 тисяч

Згодом Олександр розповів рідним свою версію того, що сталося. Він визнав, що у нього був секс з Анною, але це нібито відбулося з обопільної згоди, а дівчина заявляла, що їй 17 років.

Відзначимо, що за законодавством України секс з особою, яка не досягла 16-річного віку, караються обмеженням волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на той самий строк.

Версія про зґвалтування викликала сумнів у багатьох місцевих жителів. Як вони розповіли нашим журналістам, злочин ніби то стався поряд з житловими будинками, але якби дівчина кричала, це б почуло півсела. Також на місці події нібито виявили засоби контрацепції і папірці від цукерок.

Батько Олександра - Сергій - показує місце, де нібито сталося зґвалтування ТСН

Оксана Пишняк каже, що згодом старший брат Олександра Ігор просив родичів дівчини забрати заяву і пропонував вирішити це питання грошима, проте рідні дівчини відмовилися "брати ці папірці".

Увечері 2 серпня раптом з'ясувалося, що Олександр Олійник кудись пропав. "Тоді наші односельці сказали школярці і її родичам, що якщо Саша не буде знайдений, не знають, що потім з ними зроблять. Після цього родичі Анни заявили, що заберуть заяву за 50 тисяч грн", – зазначила сестра загиблого. Так це чи ні, розбереться слідство. Однак наступного дня хлопця виявили повішеним у лісі. Дізнавшись про трагедію, сім'я школярки спішно покинула село – побоюючись розправи.

Трагедія трапилася в с. Глинне Google. Maps

Трагедія трапилася в с. Глинне Google. Maps

Сестра загиблого впевнена, що школярка хотіла заробити грошей на її братові. "Під час спілкування з поліцейськими вона говорила спочатку одне, потім інше. Надалі її направили на проходження експертизи, так ось, експерт сказав, що вона – чиста! У неї на тілі не було жодної подряпини. Вона просто звела молодого хлопця в могилу", – обурюється жінка.

Фото Олександра Олійника за день до трагедії – хлопець уже знав, у чому його звинувачують

Справа розслідується

Начальник прес-служби ГУНП у Рівненській області Антон Крук підтвердив OBOZREVATEL факт звернення матері неповнолітньої про зґвалтування її доньки.

"Кримінальне провадження відкрито за ч. 3 ст. 152 Кримінального кодексу України (зґвалтування). В ході досудового розслідування слідчі хотіли поспілкуватися з встановленою особою, але не змогли знайти. Надалі тіло молодого чоловіка виявили в лісовому масиві", – розповів Крук.

Крім того, за його словами, є факт самогубства (ст. 115 КК), і в рамках цього кримінального провадження також буде встановлено причинно-наслідковий зв'язок між заявою про зґвалтування і смертю хлопця.

Крук додав, що розслідування на сьогоднішній день триває, і в залежності від обставин і наявної інформації, можлива перекваліфікація. Також він зазначив, що якщо судово-медичний експерт десь усно каже, що не побачив слідів зґвалтування у дівчини, "потрібно дочекатися результатів експертизи".

В цьому будинку проживала Анна з родичами

Збирався одружуватися

Олександр Олійник народився у багатодітній родині – у нього семеро братів і сестер. На момент трагедії мати перебувала на заробітках в Польщі, за сім'єю доглядав батько.

За словами Оксани, її брат збирався одружитися – 10 серпня він із своєю нареченою Вікою планували подавати заяву.

"Саша зізнався Віці і її батькам про статеві стосунки з тією дівчиною, і що та його залякує. Він заявив, що візьме в дружини Віку. І наречена з батьками були згодні. Але весіллю не судилося статися", – розповіла сестра загиблого.

Жінка написала заяву в поліцію, в якому звинувачувала 14-річну школярку і її сім'ю в наклепі.

Похорон Олександра Олійника ТСН

(Далі буде...)

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал