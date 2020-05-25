Підозрювані у зґвалтуванні поліцейські Кагарлицького відділу поліції за час служби не зробили нічого корисного, а один із них уже мав дисциплінарне покарання.

Про це заявив начальник ГУ Нацполіції в Київській області Андрій Нєбитов у Facebook. За його словами, за час роботи в поліції підозрювані не зробили нічого істотного: не розкрили жодної резонансного справи і не затримали жодного небезпечного злочинця. Також він додав, що один із них уже мав дисциплінарне стягнення – попередження про неповну посадову відповідність.

"Саме вони, просто "плюнули" в обличчя всім поліцейським, які в цілодобовому режимі ведуть боротьбу зі злочинністю, охороняють громадський порядок, намагаються завоювати довіру і підтримку громадян у правоохоронній діяльності.

Відверто – соромно і бридко! Відокремлюйте цих "покидьків" від Національної поліції України, вони не варті того, щоб їх навіть ототожнювали з нею", – заявив Нєбитов.

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Він також зазначив, що підозрювані будуть міститися в ізоляторі тимчасового тримання, а низка поліцейських буде притягнута до кримінальної та дисциплінарної відповідальності.

"Деякі керівники будуть звільнені із займаних посад. Незважаючи ні на що, ми зобов'язані продовжувати "чистити" систему від подібних "негідників", таврувати їх і показувати всім, що правопорушник обов'язково постане перед Законом", – підсумував він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, поліцейських Кагарлицького відділу поліції в Київській області підозрюють у побитті та зґвалтуванні 26-річної жінки.

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