Головна Новини
25 травня • оновлено в 18:33
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Розслідування

Секс-скандал у Кагарлику: глава поліції Київщини відреагував на зґвалтування

5.2т
Читати матеріал російською

Підозрювані у зґвалтуванні поліцейські Кагарлицького відділу поліції за час служби не зробили нічого корисного, а один із них уже мав дисциплінарне покарання.

Про це заявив начальник ГУ Нацполіції в Київській області Андрій Нєбитов у Facebook. За його словами, за час роботи в поліції підозрювані не зробили нічого істотного: не розкрили жодної резонансного справи і не затримали жодного небезпечного злочинця. Також він додав, що один із них уже мав дисциплінарне стягнення – попередження про неповну посадову відповідність.

"Саме вони, просто "плюнули" в обличчя всім поліцейським, які в цілодобовому режимі ведуть боротьбу зі злочинністю, охороняють громадський порядок, намагаються завоювати довіру і підтримку громадян у правоохоронній діяльності.

Відверто – соромно і бридко! Відокремлюйте цих "покидьків" від Національної поліції України, вони не варті того, щоб їх навіть ототожнювали з нею", – заявив Нєбитов.

Глава поліції Київщини відреагував на секс-скандал у Кагарлику

Глава поліції Київщини відреагував на секс-скандал у Кагарлику

Державне бюро розслідувань

Він також зазначив, що підозрювані будуть міститися в ізоляторі тимчасового тримання, а низка поліцейських буде притягнута до кримінальної та дисциплінарної відповідальності.

"Деякі керівники будуть звільнені із займаних посад. Незважаючи ні на що, ми зобов'язані продовжувати "чистити" систему від подібних "негідників", таврувати їх і показувати всім, що правопорушник обов'язково постане перед Законом", – підсумував він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, поліцейських Кагарлицького відділу поліції в Київській області підозрюють у побитті та зґвалтуванні 26-річної жінки.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

Автор
Антон Малиновський Антон Малиновський
Місце
Україна Київ
Тег
секс скандал
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
11
5
Смішно
0
Цікаво
21
Сумно
5
Треш
Розслідування

Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 21 245.

    Вилікувалися: 7234. Померли: 623.

  • У світі захворіли понад 5,5 млн осіб, загинули – більше 346 тисяч.

  • В Україні з'явився новий епіцентр COVID-19 – в Рівненській області зростає кількість заражених.

  • Чорногорія стала першою країною в Європі, яка повністю подолала пандемію.

  • У Німеччині зважилися зняти карантин: стало відомо, чим замінять.

Новини розслідувань

Топпублікації

Топблоги