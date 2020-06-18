Секретний документ "ДНР" про "парад" злили в мережу: віддано наказ зганяти молодь

У мережі з'явився документ терористів "ДНР" про підготовку до "параду перемоги", який повинен пройти одночасно з московським 24 червня.

У ньому міститься широкий перелік осіб, які є спільниками окупантів, а також розкрито план з масового примусового збору молоді на пропагандистський захід. Протокол бойовиків опублікував на своїй сторінці у Facebook офіцер ЗСУ Сергій Нещадим.

"Тут цікавенький документик підкинули з "дири". Про те, як "дирляндія" "парад" планує проводити. Як-то кажуть, ще гаряченький зі столу, з підпису. Цікаві персони тут світяться. Документ не крайній. Продовження буде", – пообіцяв захисник.

Зокрема, в ньому від "Міністерства освіти і науки ДНР" вимагають надати "адміністрації" Донецька заявку на доставку "курсантів" "Донецького вищого загальновійськового командного училища" та ліцеїстів "Донецького ліцею-інтернату з посиленою військово-фізичною підготовкою" для участі в репетиціях і "параді".

"Адміністрації Донецька забезпечити доставку тролейбусами "курсантів" і ліцеїстів від місця дислокації до площі Леніна на репетиції та "парад перемоги" для участі в репетиціях і параді й назад", – сказано у протоколі.

Документ терористів про підготовку до "параду" Facebook Сергія Нещадима

На пропагандистську ходу намір зганяти молодь Facebook Сергія Нещадима

У документі засвітилося безліч імен окупаційних ватажків Facebook Сергія Нещадима

Зі свого боку офіцер ЗСУ Анатолій Штефан (Штірліц) оприлюднив на своєму Telegram-каналі фото, на яких видно, що до "параду", незважаючи на розпал епідемії коронавірусу в світі, долучають навіть школярів. Йдеться про членів воєнізованої дитячої організації окупантів "Юнармія".

Незважаючи на карантин, марширувати змусять навіть дітей Telegram-канал Анатолія Штефана

На хід зігнали членів "Юнарміі" Telegram-канал Анатолія Штефана

Окупанти марширують Донецьком Telegram-канал Анатолія Штефана

Репетиція "параду" в Донецьку Telegram-канал Анатолія Штефана

Як повідомляв OBOZREVATEL, тим часом в Росії ветеранів Другої світової війни, які на параді Перемоги 24 червня в Москві повинні перебувати на одній трибуні з президентом РФ Володимиром Путіним, відправили на двотижневий карантин.